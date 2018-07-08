Musleraya maç öncesi 2 acı birden! - Galeri - Fotomaç
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    09 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH
    GALERİ

    Muslera'ya maç öncesi 2 acı birden!

    Galatasaraylı Fernando Muslera, Uruguay - Fransa maçı öncesi iki şok birden yaşadı
    8 Temmuz 2018 Pazar, 14:58:50 Güncelleme: 15:00:48
    Muslera'ya maç öncesi 2 acı birden!
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    Musleraya maç öncesi 2 acı birden!

    Dünya Kupası'nda çeyrek finalde Fransa önünde Antoine Griezmann'ın attığı golde şanssız bir an yaşayan Fernando Muslera için iyi başlayan turnuva tatsız sona ermişti.

    Muslera'ya maç öncesi 2 acı birden!
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    • 6
    Musleraya maç öncesi 2 acı birden!

    Ancak Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisinin Dünya Kupası sırasında bundan çok daha büyük iki acı yaşadığı ortaya çıktı.

    Muslera'ya maç öncesi 2 acı birden!
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    • 6
    Musleraya maç öncesi 2 acı birden!

    Ole' nin haberine göre Uruguay'ın Portekiz'i 2-1 yendiği gün Muslera'nın amcalarından birisi trafik kazasında hayatını kaybetti. İki gün sonra ise 32 yaşındaki kalecinin büyükannesi yaşamını yitirdi.

    Muslera'ya maç öncesi 2 acı birden!
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    Musleraya maç öncesi 2 acı birden!

    Muslera bu haberlerin açıklanmasını istemezken, yaşadığı acılara rağmen sahaya çıkmaya devam ettiği öğrenildi.

    Muslera'ya maç öncesi 2 acı birden!
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    • 6
    Musleraya maç öncesi 2 acı birden!

    Muslera, yaptığı büyük hata sonucu Arjantin'in ikinci golüne sebep olmuştu.

    Muslera'ya maç öncesi 2 acı birden!
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    • 6
    Musleraya maç öncesi 2 acı birden!
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