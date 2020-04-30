Muslera yine iş başında! Galatasaray'a bir Uruguaylı daha - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
30 Nisan 2020, Perşembe
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Muslera yine iş başında! Galatasaray'a bir Uruguaylı daha

Galatasaray taraftarının sevgilisi Fernando Muslera, transferde aktif rol oynamaya devam ediyor. Devre arası transfer döneminde vatandaşı Marcelo Saracchi'yi takıma kazandıran Muslera, bu kez Uruguay futbolunun dikkat çeken genç ismini Cimbom'a getirebilmek için kolları sıvadı. İşte detaylar...

30 Nisan 2020 Perşembe 06:43 Güncelleme: 30.04.2020 07:19
Muslera yine iş başında! Galatasaray'a bir Uruguaylı daha

Corona virüsü salgını dünyanın gidişatını değiştirirken futbol takımları da bu değişimden payını aldı. Düşen gelirler bol sıfırlı futbolcu maaşlarının sorgulanmasına ve genç oyuncuların öne çıkmasına neden oldu.

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Muslera yine iş başında! Galatasaray'a bir Uruguaylı daha

Galatasaray, genç ve gelecek vadeden oyunculara yönelirken bu konuyla ilgili Uruguay'dan sürpriz bir iddia geldi.

Muslera yine iş başında! Galatasaray'a bir Uruguaylı daha

Sarı-kırmızılı ekibin başarılı kalecisi Fernando Muslera'nın, Uruguay futbolunun yeni göz bebeği Facundo Pellistri'nin transferi için Fatih Terim'e öneride bulunduğunu bildirildi.

Muslera yine iş başında! Galatasaray'a bir Uruguaylı daha

FLAMENGO TEMAS HALİNDE

FM Del Sol Radyo'da yer alan iddiaya göre; Flamengo bir süredir 2001 doğumlu sağ kanat oyuncusu Pellistri için kulübü Penarol'le görüşüyordu.

Muslera yine iş başında! Galatasaray'a bir Uruguaylı daha

Ancak ocak ayında Saracchi'nin Galatasaray'a transferinde önemli rol oynayan Muslera'nın bu kez de Pellistri için harekete geçtiği ifade edildi.

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