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Muslera yine iş başında! Galatasaray'a bir Uruguaylı daha
Galatasaray taraftarının sevgilisi Fernando Muslera, transferde aktif rol oynamaya devam ediyor. Devre arası transfer döneminde vatandaşı Marcelo Saracchi'yi takıma kazandıran Muslera, bu kez Uruguay futbolunun dikkat çeken genç ismini Cimbom'a getirebilmek için kolları sıvadı. İşte detaylar...
30 Nisan 2020 Perşembe 06:43
Güncelleme: 30.04.2020 07:19
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Corona virüsü salgını dünyanın gidişatını değiştirirken futbol takımları da bu değişimden payını aldı. Düşen gelirler bol sıfırlı futbolcu maaşlarının sorgulanmasına ve genç oyuncuların öne çıkmasına neden oldu.
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Galatasaray, genç ve gelecek vadeden oyunculara yönelirken bu konuyla ilgili Uruguay'dan sürpriz bir iddia geldi.
Sarı-kırmızılı ekibin başarılı kalecisi FernandoMuslera'nın, Uruguay futbolunun yeni göz bebeği FacundoPellistri'nin transferi için Fatih Terim'e öneride bulunduğunu bildirildi.
FLAMENGO TEMAS HALİNDE
FM Del Sol Radyo'da yer alan iddiaya göre; Flamengo bir süredir 2001 doğumlu sağ kanat oyuncusu Pellistri için kulübü Penarol'le görüşüyordu.
Ancak ocak ayında Saracchi'nin Galatasaray'a transferinde önemli rol oynayan Muslera'nın bu kez de Pellistri için harekete geçtiği ifade edildi.