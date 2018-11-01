Milyarlık derbi! - Galeri - Fotomaç
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Milyarlık derbi!
Türk Telekom Stadı'nda bu akşam saat 21.00'de kozlarını paylaşacak ezeli rakiplerin kadrolarının toplam değerleri 1 milyar 160 milyon lira'yı buluyor.
1 Kasım 2018 Perşembe, 22:01:20
Güncelleme: 22:06:28
Spor Toto Süper Lig'de bu akşam oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi iki takımın kadro değeri göz kamaştırıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Transfermarkt sitesinin verilerine göre sarı-kırmızılı ekibin, ezeli rakibinden az farkla da olsa önde olduğu görülüyor.
Cimbom'un kadrosunda yer alan futbolcuların toplam değeri 96 milyon euro.
Aslan bu rakamla Süper Lig'in de en pahalı takımına sahip.
Sarı lacivertli takımın kadrosunda yer alan futbolcuların değeri ise 90 milyon euro.