İtalya'da Fatih Terim'i konuştu: 'O bir idol ve büyük karakter!' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
28 Nisan 2020, Salı
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İtalya'da Fatih Terim'i konuştu: "O bir idol ve büyük karakter!"

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in İtalya'dan özel olarak getirttiği kondisyoner Alberto Bartali, ülkesinin basınına önemli açıklamalarda bulundu. Corona virüsü nedeniyle Süper Lig'e verilen arayı değerlendiren Bartali, Fatih Terim hakkında övgü dolu sözler sarf etti. İşte o açıklamalar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
28 Nisan 2020 Salı 14:39 Güncelleme: 28.04.2020 14:58
İtalya'da Fatih Terim'i konuştu: O bir idol ve büyük karakter!

Galatasaray'ın fizik kondisyoneri Alberto Bartali, İtalya'da yayın yapan Radyo Sportiva'ya konuştu. Sarı kırmızılı isim, Türkiye'de corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle lige verilen arayı değerlendirirken, Fatih Terim hakkında önemli sözler sarf etti ve "O dev bir karakter" dedi.

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İtalya'da Fatih Terim'i konuştu: O bir idol ve büyük karakter!

Bartali'nin konu ile ilgili yaptığı açıklamalar şu şekilde;

İtalya'da Fatih Terim'i konuştu: O bir idol ve büyük karakter!

"Corona virüsü nedeniyle var olan hasarı minimuma indirmeye çalışıyoruz ama şu anda antrenmanlar hakkında konuşamıyoruz.

İtalya'da Fatih Terim'i konuştu: O bir idol ve büyük karakter!

Evde, istediğimiz antrenmanı yapamıyoruz. Oyuncularım 40 gündür izolasyonda. Onlarla beraber görüntülü konuşma yapsak bile bu istenildiği gibi olmuyor.

İtalya'da Fatih Terim'i konuştu: O bir idol ve büyük karakter!

Türkiye'de geri dönüş için kesin bir tarih yok. Temel sorunumuz, takım sporlarındaki temel unsurun yani 'topla çalışmanın' eksik olması.

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