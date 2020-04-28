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İtalya'da Fatih Terim'i konuştu: "O bir idol ve büyük karakter!"

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in İtalya'dan özel olarak getirttiği kondisyoner Alberto Bartali, ülkesinin basınına önemli açıklamalarda bulundu. Corona virüsü nedeniyle Süper Lig'e verilen arayı değerlendiren Bartali, Fatih Terim hakkında övgü dolu sözler sarf etti. İşte o açıklamalar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

28 Nisan 2020 Salı 14:39 Güncelleme: 28.04.2020 14:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





