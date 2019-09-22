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İşte Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor 11'i! Feghouli'nin yerine o isim oynayacak
Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde son 2 maçını kazanan Aslan, zorlu deplasmandan 3 puan alıp Fenerbahçe derbisine moralli gitmeyi hedefliyor. Cimbom, Malatya temsilcisi karşısında çenesinde kırık tespit edilen Belhanda ve eşi doğum yapan Selçuk İnan'ın yanında Feghouli'den de faydalanamayacak. Zorlu mücadele öncesi Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sahaya sürecekleri 11'leri belirledi.
22 Eylül 2019 Pazar 15:37
Güncelleme: 22.09.2019 15:37
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Süper Lig'de son 2 yılın şampiyonu Galatasaray yeni sezona tökezleyerek başlamıştı.
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Denizlispor yenilgisinin üzerine Konyaspor beraberliğiyle sarsılan Cimbom, ardından Kayserispor'u deplasmanda devirdikten sonra sahasında Kasımpaşa engelini de aşmıştı.
Sarı-kırmızılılar bugün Yeni Malatyaspor'u da mağlup ederek Fenerbahçe derbisine moralli şekilde gitmek istiyor. 19.00'daki mücadelede Arda Kardeşler düdük çalacak.
LİGDE EŞİTLİK VAR
İki takım Süper Lig'de 4 kez karşı karşıya geldi. Yeni Malatyaspor'un da Galatasaray'ın da 2'şer galibiyeti bulunuyor. Toplamda ise 7. randevuları olacak.
İki ekibin kupa karşılaşmalarında Cimbom 1 kez kazanırken, diğer mücadele beraberlikle sonuçlandı.