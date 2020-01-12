İşte Galatasaray'ın 5 günde çözmesi gereken 5 sorun!

Süper Lig'de ilk yarının tamamlanmasının ardından 4 Ocak'ta başlayan transfer sezonu tüm hızıyla sürüyor. Devrenin ilk bölümünde beklenenin altında bir görüntü çizen Galatasaray'da transfere hızlı bir giriş yapılmıştı. Şu ana dek Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi, Jesse Sekidika'yı kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, Ryan Babel ile de yollarını ayırarak oyuncuyu Ajax'a kiralamıştı. Ancak ligin başlamasına az bir süre kala sarı-kırmızılılar tam olarak hazır değil... İşte Galatasaray'ın 5 günde çözmesi gereken 5 problem.