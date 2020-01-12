İşte Galatasaray'ın 5 günde çözmesi gereken 5 sorun!
Süper Lig'de ilk yarının tamamlanmasının ardından 4 Ocak'ta başlayan transfer sezonu tüm hızıyla sürüyor. Devrenin ilk bölümünde beklenenin altında bir görüntü çizen Galatasaray'da transfere hızlı bir giriş yapılmıştı. Şu ana dek Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi, Jesse Sekidika'yı kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, Ryan Babel ile de yollarını ayırarak oyuncuyu Ajax'a kiralamıştı. Ancak ligin başlamasına az bir süre kala sarı-kırmızılılar tam olarak hazır değil... İşte Galatasaray'ın 5 günde çözmesi gereken 5 problem.
12 Ocak 2020 Pazar 14:14
Güncelleme: 12.01.2020 14:14
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Süper Lig'de ilk yarıyı beklentilerin altında kalarak 27 puanla 7. sırada bitiren Galatasaray'da tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim ocak ayını işaret etmişti.
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İkinci yarı taraftarlara daha farklı bir Galatasaray izletmek isteyen Terim ve ekibi, bu doğrultuda transfer girişimlerine başlamış ve Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika'yı resmen renklerine bağlamıştı.
Ara transfer dönemine hızlı şekilde giren Galatasaray'ın kısa sürede çözüme ulaştırması gereken birçok konu ve problem var. Yönetim bir yandan Finansal Fair Play kriterlerine uyma adına ekonomik yükümlülüklerini yerine getirmeye çalışırken, diğer taraftar kadroyu güçlendirme adına transfer için hamleler yapıyor.
İşte beş ana başlıkta, sarı kırmızılı teknik heyetin ve yönetimin ligin başlamasına son 5 gün kala çözmeye çalıştığı konular...
1) YABANCI SAYISI ŞİMDİDEN 18 OLDU Onyekuru, Saracchi ve Sekidika'yı kadrosuna katan, Linnes'i de A Takım kadrosuna dahil eden Galatasaray'da, yabancı oyuncu sayısı 18'e çıktı. Luyindama'nın sözleşmesini askıya alacak olan yönetimin, 3 yeni transfere de kadroda yer açılması gerekiyor.