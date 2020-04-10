İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları! İlginç detay...
Corona virüsü spor organizasyonlarını da yakından etkilerken birçok büyük organizasyon ertelenmiş durumda... Ülkemizde de Süper Lig süresiz bir şekilde ertelense de kulüpler transfer başta olmak üzere çalışmalarına kısıtlı bir şekilde devam ediyor... Son dakika transfer haberleri gelmeye devam ederken kulüplerin yeni sezonda giyecekleri formalarda merakla bekleniyordu. Aralarında Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de bulunduğu önde gelen kulüplerin yeni sezon formaları da sızdırıldı. İşte önde gelen kulüplerin 2020-2021 sezonu formaları...
Her ne kadar corona virüsü nedeniyle tüm dünyada futbol durma noktasına gelse, futbolseverler takımlarından gelecek bir son dakika gelişmesini heyecanla beliyor. Futbol kulüpleri için en heyecan verici olay transferler olsa da yeni sezon formaları da taraftarları bir o kadar heyecanlandıran bir durum... Bu bağlamda Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarından bazı detaylar sızdı.