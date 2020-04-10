İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları! İlginç detay... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
10 Nisan 2020, Cuma
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Haberler Galeri İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları! İlginç detay...

İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları! İlginç detay...

Corona virüsü spor organizasyonlarını da yakından etkilerken birçok büyük organizasyon ertelenmiş durumda... Ülkemizde de Süper Lig süresiz bir şekilde ertelense de kulüpler transfer başta olmak üzere çalışmalarına kısıtlı bir şekilde devam ediyor... Son dakika transfer haberleri gelmeye devam ederken kulüplerin yeni sezonda giyecekleri formalarda merakla bekleniyordu. Aralarında Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de bulunduğu önde gelen kulüplerin yeni sezon formaları da sızdırıldı. İşte önde gelen kulüplerin 2020-2021 sezonu formaları...

10 Nisan 2020 Cuma 12:46 Güncelleme: 10.04.2020 12:46
İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları! İlginç detay...

Her ne kadar corona virüsü nedeniyle tüm dünyada futbol durma noktasına gelse, futbolseverler takımlarından gelecek bir son dakika gelişmesini heyecanla beliyor. Futbol kulüpleri için en heyecan verici olay transferler olsa da yeni sezon formaları da taraftarları bir o kadar heyecanlandıran bir durum... Bu bağlamda Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarından bazı detaylar sızdı.

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İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları! İlginç detay...

İŞTE DEV KULÜPLERİN YENİ SEZON FORMALARI

İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları! İlginç detay...

BARCELONA İÇ SAHA

Barcelona'nın yeni sezonda giyeceği çubuklu forma geçmişten izler taşıyor. Bordo Lacivert renklerin arasındaki sarı izler 2000'li yılların başındaki Barcelona formasıyla benzerlikler gösteriyor.

İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları! İlginç detay...

PSG İÇ SAHA

PSG'nin forması ise klasik Lacivert zemin üzerine kırmızı şerit olarak taraftarların beğenisine sunuldu.

İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları! İlginç detay...

TOTTENHAM - 2020-2021 İÇ SAHA
Tottenham yeni sezonda klasik beyaz formasını giyecek. Formadaki en büyük özellik ise lacivert detayların daha fazla ön planda olması.

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