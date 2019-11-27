İşte Galatasaray-Club Brugge maçının Belçika basınına yansımaları

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, 5. hafta mücadelesinde sahasında Belçika ekiplerinden Club Brugge ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar ilk golü atan taraf olsa da 90+2. dakikada yediği şanssız gol ile sahadan 1 puanla ayrılmak zorunda kalarak Avrupa Ligi şansını zora sokmuş oldu. Heyecan katsayısı oldukça yüksek olan mücadele Belçika basınında da büyük yankı buldu. İşte Galatasaray-Club Brugge mücadelesinin Belçika basınına yansıması...