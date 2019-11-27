İşte Galatasaray-Club Brugge maçının Belçika basınına yansımaları - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Kasım 2019, Çarşamba
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İşte Galatasaray-Club Brugge maçının Belçika basınına yansımaları

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, 5. hafta mücadelesinde sahasında Belçika ekiplerinden Club Brugge ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar ilk golü atan taraf olsa da 90+2. dakikada yediği şanssız gol ile sahadan 1 puanla ayrılmak zorunda kalarak Avrupa Ligi şansını zora sokmuş oldu. Heyecan katsayısı oldukça yüksek olan mücadele Belçika basınında da büyük yankı buldu. İşte Galatasaray-Club Brugge mücadelesinin Belçika basınına yansıması...

27 Kasım 2019 Çarşamba 11:43 Güncelleme: 27.11.2019 12:02
İşte Galatasaray-Club Brugge maçının Belçika basınına yansımaları

Galatasaray'ın Club Brugge ile 1-1 berabere kalması sonrası Belçika basınında, büyük bir sevinç ve şaşkınlık yaşandı. İşte Belçika basınından yansıyanlar...

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İşte Galatasaray-Club Brugge maçının Belçika basınına yansımaları

DE STANDAART

Club Brugge, uç noktalarda yaşadı ve Avrupa'yı kurtardı

Club Brugge, İstanbul'daki çılgın maç sonuyla birlikte yeni yılda da Avrupa futbolunda yer almayı garantiledi. Tüm maçı geride götüren Club Brugge, Diatta ile hayatta kaldı.

İşte Galatasaray-Club Brugge maçının Belçika basınına yansımaları

HET BELANG VAN LIMBURG

Uzatmalarda Neşe!
Club Brugge, baharda Avrupa'da olmayı çılgın maç sonu performansıyla garantiledi. Krepin Diatta, uzatmalarda 1-1 yaptı. Kutlama sıraısnda Diatta ve Mata kırmızı kart gördü.

İşte Galatasaray-Club Brugge maçının Belçika basınına yansımaları

HET BELANG VAN LIMBURG
Mavi-Siyahklılar puanı kaptı, tuhaf iki kırmızı kart gördü.

İşte Galatasaray-Club Brugge maçının Belçika basınına yansımaları

HET NIUEWSBLAD
Sadece yılın maçı değil, aynı zamanda yılın gerilimi!

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