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İşte Galatasaray-Club Brugge maçının Belçika basınına yansımaları
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, 5. hafta mücadelesinde sahasında Belçika ekiplerinden Club Brugge ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar ilk golü atan taraf olsa da 90+2. dakikada yediği şanssız gol ile sahadan 1 puanla ayrılmak zorunda kalarak Avrupa Ligi şansını zora sokmuş oldu. Heyecan katsayısı oldukça yüksek olan mücadele Belçika basınında da büyük yankı buldu. İşte Galatasaray-Club Brugge mücadelesinin Belçika basınına yansıması...
27 Kasım 2019 Çarşamba 11:43
Güncelleme: 27.11.2019 12:02
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Galatasaray'ın Club Brugge ile 1-1 berabere kalması sonrası Belçika basınında, büyük bir sevinç ve şaşkınlık yaşandı. İşte Belçika basınından yansıyanlar...
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Club Brugge, uç noktalarda yaşadı ve Avrupa'yı kurtardı
Club Brugge, İstanbul'daki çılgın maç sonuyla birlikte yeni yılda da Avrupa futbolunda yer almayı garantiledi. Tüm maçı geride götüren Club Brugge, Diatta ile hayatta kaldı.
HET BELANG VAN LIMBURG
Uzatmalarda Neşe! Club Brugge, baharda Avrupa'da olmayı çılgın maç sonu performansıyla garantiledi. Krepin Diatta, uzatmalarda 1-1 yaptı. Kutlama sıraısnda Diatta ve Mata kırmızı kart gördü.
HET BELANG VAN LIMBURG Mavi-Siyahklılar puanı kaptı, tuhaf iki kırmızı kart gördü.
HET NIUEWSBLAD Sadece yılın maçı değil, aynı zamanda yılın gerilimi!