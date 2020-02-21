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İşte Fenerbahçe - Galatasaray derbisine damga vuran koreografiler
Süper Lig'in 23. haftası zorlu mücadelelere sahne oluyor. Ezeli rakiplerden Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u ağırlarken Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasay ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler Kadıköy'deki 20 yıllık seriyi sürdürmek isterken, konuk ekiip Galatasaray'da galibiyet serisini devam ettirmek istiyor. Öte yandan derbilerin olmazsa olmaz ve en çok merak edilen konularından biri de şüphesiz kareografiler... Bugüne dek dev mücadelede yapılan kareografileri sizler için derledik. İşte ezeli rekabette yapılan unutulmaz koreografiler...
21 Şubat 2020 Cuma 17:32
Güncelleme: 21.02.2020 17:51
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Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig'de 23 Şubat Pazar günü yapacakları derbiyle Kadıköy'de 57. kez karşı karşıya gelecek.
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İkinci yarıya Gaziantep FK ve MedipolBaşakşehir galibiyetleriyle giriş yaptıktan sonra Trabzonspor, AytemizAlanyaspor ve MKE Ankaragücü maçlarında yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yarışından uzaklaşan sarı-lacivertliler, ezeli rakibini mağlup ederek üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.
Sezonun ilk yarısında gösterdiği performansla taraftarını hayal kırıklığına uğratan Cimbom, ikinci yarıda çıktığı bütün maçları kazanarak şampiyonluk yarışında yeniden iddialı konuma geldi. Sarı-kırmızılılar, pazar günü oynanacak derbiden zaferle ayrılarak hem galibiyet serisini sürdürmeyi hem de Kadıköy'deki 20 yıllık galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor.
Dev derbiye sayılı günler kala heyecan artarken, sarı-lacivertli taraftarlar karşılaşma öncesi Galatasaray derbisine özel koreografi yapmaya hazırlanıyor. İşte geçtiğimiz senelerde oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbilerinde yapılan unutulmaz koreografiler...