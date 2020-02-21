İşte Fenerbahçe - Galatasaray derbisine damga vuran koreografiler - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Şubat 2020, Cuma
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İşte Fenerbahçe - Galatasaray derbisine damga vuran koreografiler

Süper Lig'in 23. haftası zorlu mücadelelere sahne oluyor. Ezeli rakiplerden Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u ağırlarken Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasay ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler Kadıköy'deki 20 yıllık seriyi sürdürmek isterken, konuk ekiip Galatasaray'da galibiyet serisini devam ettirmek istiyor. Öte yandan derbilerin olmazsa olmaz ve en çok merak edilen konularından biri de şüphesiz kareografiler... Bugüne dek dev mücadelede yapılan kareografileri sizler için derledik. İşte ezeli rekabette yapılan unutulmaz koreografiler...

21 Şubat 2020 Cuma 17:32 Güncelleme: 21.02.2020 17:51
İşte Fenerbahçe - Galatasaray derbisine damga vuran koreografiler

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig'de 23 Şubat Pazar günü yapacakları derbiyle Kadıköy'de 57. kez karşı karşıya gelecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte Fenerbahçe - Galatasaray derbisine damga vuran koreografiler

İkinci yarıya Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir galibiyetleriyle giriş yaptıktan sonra Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ve MKE Ankaragücü maçlarında yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yarışından uzaklaşan sarı-lacivertliler, ezeli rakibini mağlup ederek üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

İşte Fenerbahçe - Galatasaray derbisine damga vuran koreografiler

Sezonun ilk yarısında gösterdiği performansla taraftarını hayal kırıklığına uğratan Cimbom, ikinci yarıda çıktığı bütün maçları kazanarak şampiyonluk yarışında yeniden iddialı konuma geldi. Sarı-kırmızılılar, pazar günü oynanacak derbiden zaferle ayrılarak hem galibiyet serisini sürdürmeyi hem de Kadıköy'deki 20 yıllık galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor.

İşte Fenerbahçe - Galatasaray derbisine damga vuran koreografiler

Dev derbiye sayılı günler kala heyecan artarken, sarı-lacivertli taraftarlar karşılaşma öncesi Galatasaray derbisine özel koreografi yapmaya hazırlanıyor. İşte geçtiğimiz senelerde oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbilerinde yapılan unutulmaz koreografiler...

İşte Fenerbahçe - Galatasaray derbisine damga vuran koreografiler

2011/2012 Sezonu: Galatasaray - Fenerbahçe

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