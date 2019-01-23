İsmail Çipe sosyal medyayı salladı - Fotomaç
23 Ocak 2019, Çarşamba
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İsmail Çipe sosyal medyayı salladı

Galatasaray bu sezon hazırlık maçlarındaki performansıyla dikkat çeken İsmail Çipe, Fernando Muslera gibi bir eldivenin arkasında beklemesine rağmen kendini sürekli hazır tuttuğunu dün Bolu'da gösterdi.

23 Ocak 2019 Çarşamba, 10:16:41 Güncelleme: 10:17:21
İsmail Çipe sosyal medyayı salladı

Ziraat Türkiye Kupası maçında kalesini 90 dakika koruyan İsmail Çipe performansıyla taraftarlardan alkış aldı.

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İsmail Çipe sosyal medyayı salladı

Rakip dalga dalga geldi. Mustafa Durak ve İsmail'in gollük vuruşlarını engelledi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, İsmail için "Neuer gibi oynadı" yorumu yaptı.

İsmail Çipe sosyal medyayı salladı

İşte sosyal medyada İsmail Çipe için yapılan birbirinde ilginç yorumlar...

İsmail Çipe sosyal medyayı salladı
İsmail Çipe sosyal medyayı salladı
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