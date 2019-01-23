İsmail Çipe sosyal medyayı salladı

Galatasaray bu sezon hazırlık maçlarındaki performansıyla dikkat çeken İsmail Çipe, Fernando Muslera gibi bir eldivenin arkasında beklemesine rağmen kendini sürekli hazır tuttuğunu dün Bolu'da gösterdi.
23 Ocak 2019 Çarşamba, 10:16:41
Güncelleme: 10:17:21
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Ziraat Türkiye Kupası maçında kalesini 90 dakika koruyan İsmail Çipe performansıyla taraftarlardan alkış aldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Rakip dalga dalga geldi. Mustafa Durak ve İsmail'in gollük vuruşlarını engelledi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, İsmail için "Neuer gibi oynadı" yorumu yaptı.
İşte sosyal medyada İsmail Çipe için yapılan birbirinde ilginç yorumlar...