İngiltere'den müjdeli haber! Tottenham'ın iki yıldızı Galatasaray'a - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
10 Ekim 2019, Perşembe
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İngiltere'den müjdeli haber! Tottenham'ın iki yıldızı Galatasaray'a

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performans ve aldığı puanlarla taraftarlarını memnun etmeyen Galatasaray, ara transfer döneminde büyük bir operasyona hazırlanıyordu. Fatih Terim'in de işaret ettiği ocak ayı için sarı-kırmızılılara müjde İngiltere'den geldi...
10 Ekim 2019 Perşembe 12:02 Güncelleme: 10.10.2019 12:04
İngiltere'den müjdeli haber! Tottenham'ın iki yıldızı Galatasaray'a

Süper Lig'in 7. haftası geride kalırken, Galatasaray beklenenden çok uzak bir performans sergiledi.

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İngiltere'den müjdeli haber! Tottenham'ın iki yıldızı Galatasaray'a

Sarı-Kırmızılılar topladığı 10 puanla Süper Lig'de 10. sırada yer alıyor...

İngiltere'den müjdeli haber! Tottenham'ın iki yıldızı Galatasaray'a

Sezon başında yaptığı transferlerle Avrupa'da gündem olan Aslan, bu isimlerden istediği katkıyı alamadı.

İngiltere'den müjdeli haber! Tottenham'ın iki yıldızı Galatasaray'a

Falcao, Ryan Babel, Emre Mor, Nzonzi, Seri ve Lemina gibi dünya çapında isimlere imza attıran Aslan, transferin yıldızı olsa da bunu sahaya yansıtamadı.

İngiltere'den müjdeli haber! Tottenham'ın iki yıldızı Galatasaray'a

Şampiyonlar Ligi'nde de istediği sonuçları alamayan Galatasaray, iki maçta gol atamadan bir puan alabildi.

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