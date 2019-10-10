İngiltere'den müjdeli haber! Tottenham'ın iki yıldızı Galatasaray'a

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performans ve aldığı puanlarla taraftarlarını memnun etmeyen Galatasaray, ara transfer döneminde büyük bir operasyona hazırlanıyordu. Fatih Terim'in de işaret ettiği ocak ayı için sarı-kırmızılılara müjde İngiltere'den geldi...

10 Ekim 2019 Perşembe 12:02 Güncelleme: 10.10.2019 12:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





