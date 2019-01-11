Ibrahimovic: Galatasaraya gelirim

UEFA'nın finansal fair play kriterleri kapsamında denetlendiklerini hatırlatan Cengiz, "Dört yıl finansal fair play var. Futbolcu almadım. Ben Ibrahimovic'i de alırdım ama alamadım. Bana eski kasetlerden vurmayın. Ibrahimovic için uğraştığımdan da emin olabilirsiniz." diye konuştu.