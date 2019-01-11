Ibrahimovic: Galatasaraya gelirim - Galeri - Fotomaç
11 Ocak 2019, Cuma
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Ibrahimovic: Galatasaray'a gelirim

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e; "gelirim" dedi ama maliyeti el yaktı.
11 Ocak 2019 Cuma, 10:18:33 Güncelleme: 10:19:36
Ibrahimovic: Galatasaraya gelirim

Mustafa Cengiz, seçim döneminde transfer edeceğini söylediği İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic için uğraştığını ancak transferin gerçekleşmediğini kaydetti.

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Ibrahimovic: Galatasaraya gelirim

UEFA'nın finansal fair play kriterleri kapsamında denetlendiklerini hatırlatan Cengiz, "Dört yıl finansal fair play var. Futbolcu almadım. Ben Ibrahimovic'i de alırdım ama alamadım. Bana eski kasetlerden vurmayın. Ibrahimovic için uğraştığımdan da emin olabilirsiniz." diye konuştu.

Ibrahimovic: Galatasaraya gelirim

Mustafa Cengiz'in İsveçli oyuncu ve menajeriyle sezon başında bir araya geldiği öğrenildi.

Ibrahimovic: Galatasaraya gelirim

Cengiz, Mino Raiola ve İbrahimovic'in bulunduğu toplantıda, İsveçli oyuncunun, "İsteklerimizi kabul ederseniz tabii ki Galatasaray formasını giyerim" dediği bildirildi.

Ibrahimovic: Galatasaraya gelirim

Ancak ortaya çıkan rakamların ardından görüşmelerin kesildiği belirtildi.

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