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Günün bombasını açıkladı! Sergen Yalçın ve Arda Turan görüşmesi ortaya çıktı

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği çalışmaları teknik direktör Sergen Yalçın ve siyah-beyazlı yönetim arasında koordineli bir şekilde devam ediyor. Listesindeki yıldızlarla temaslarını sürdüren Kartal'da gündem yaratan bir Arda Turan gelişmesi yaşandı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın 33 yaşındaki futbolcuyla yaptığı görüşme ortaya çıktı. İşte yapılan görüşmenin detayları...

31 Mayıs 2020 Pazar 16:57 Güncelleme: 31.05.2020 17:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





