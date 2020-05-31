Günün bombasını açıkladı! Sergen Yalçın ve Arda Turan görüşmesi ortaya çıktı - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
31 Mayıs 2020, Pazar
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Haberler Galeri Günün bombasını açıkladı! Sergen Yalçın ve Arda Turan görüşmesi ortaya çıktı

Günün bombasını açıkladı! Sergen Yalçın ve Arda Turan görüşmesi ortaya çıktı

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği çalışmaları teknik direktör Sergen Yalçın ve siyah-beyazlı yönetim arasında koordineli bir şekilde devam ediyor. Listesindeki yıldızlarla temaslarını sürdüren Kartal'da gündem yaratan bir Arda Turan gelişmesi yaşandı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın 33 yaşındaki futbolcuyla yaptığı görüşme ortaya çıktı. İşte yapılan görüşmenin detayları...
31 Mayıs 2020 Pazar 16:57 Güncelleme: 31.05.2020 17:28
Günün bombasını açıkladı! Sergen Yalçın ve Arda Turan görüşmesi ortaya çıktı

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta Arda Turan'la ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

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Günün bombasını açıkladı! Sergen Yalçın ve Arda Turan görüşmesi ortaya çıktı

Medipol Başakşehir'le olan sözleşmesini sona erdiren ve henüz bir takımla anlaşmayan deneyimli ismin adı Galatasaray'la anılmıştı.

Günün bombasını açıkladı! Sergen Yalçın ve Arda Turan görüşmesi ortaya çıktı

Teknik direktör Fatih Terim'le arasındaki buzları eriten Arda Turan'ın sarı-kırmızılı takıma döneceği konuşulmuştu.

Günün bombasını açıkladı! Sergen Yalçın ve Arda Turan görüşmesi ortaya çıktı

Ancak bu transfer yönetimden döndü. Fatih Terim'in dönüşüne onay verdiği 33 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı kurmaylar tarafından veto edilmişti.

Günün bombasını açıkladı! Sergen Yalçın ve Arda Turan görüşmesi ortaya çıktı

Arda Turan'ın önümüzdeki sezon hangi takımda forma giyeceği büyük bir merak konusu olmuşken yaşanan Beşiktaş gelişmesi gündeme oturdu.

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