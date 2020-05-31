HaberlerGaleriGünün bombasını açıkladı! Sergen Yalçın ve Arda Turan görüşmesi ortaya çıktı
Günün bombasını açıkladı! Sergen Yalçın ve Arda Turan görüşmesi ortaya çıktı
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği çalışmaları teknik direktör Sergen Yalçın ve siyah-beyazlı yönetim arasında koordineli bir şekilde devam ediyor. Listesindeki yıldızlarla temaslarını sürdüren Kartal'da gündem yaratan bir Arda Turan gelişmesi yaşandı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın 33 yaşındaki futbolcuyla yaptığı görüşme ortaya çıktı. İşte yapılan görüşmenin detayları...
31 Mayıs 2020 Pazar 16:57
Güncelleme: 31.05.2020 17:28
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta Arda Turan'la ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Medipol Başakşehir'le olan sözleşmesini sona erdiren ve henüz bir takımla anlaşmayan deneyimli ismin adı Galatasaray'la anılmıştı.
Teknik direktör Fatih Terim'le arasındaki buzları eriten Arda Turan'ın sarı-kırmızılı takıma döneceği konuşulmuştu.
Ancak bu transfer yönetimden döndü. Fatih Terim'in dönüşüne onay verdiği 33 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı kurmaylar tarafından veto edilmişti.
Arda Turan'ın önümüzdeki sezon hangi takımda forma giyeceği büyük bir merak konusu olmuşken yaşanan Beşiktaş gelişmesi gündeme oturdu.