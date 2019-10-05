Gençlerbirliği-Galatasaray maçı sonrası flaş açıklamalar! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Ekim 2019, Cumartesi
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Gençlerbirliği-Galatasaray maçı sonrası flaş açıklamalar!

Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği sahasında Galatasaray'ı ağırladı. 90 dakikasında gol sesi çıkmayan mücadelede Sarı-Kırmızılılar'ın gösterdiği performans büyük tepki aldı. Karşılaşma sonrası konuşan Fatih Terim ve birçok isim flaş açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...

5 Ekim 2019 Cumartesi 23:19
Gençlerbirliği-Galatasaray maçı sonrası flaş açıklamalar!

Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği sahasında Galatasaray'ı ağırladı.

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Gençlerbirliği-Galatasaray maçı sonrası flaş açıklamalar!

Mücadele sonrası iki cepheden de maça dair açıklamalar geldi.

Gençlerbirliği-Galatasaray maçı sonrası flaş açıklamalar!

İşte o açıklamalar...

Gençlerbirliği-Galatasaray maçı sonrası flaş açıklamalar!

BERAT ÖZDEMİR "KENDİMİZE VE HOCAMIZA İNANIYORUZ"
Aldıkları puandan ötürü mutlu olduklarını söyleyen Berat, "Biz iyi bir takımız, sonuçlar aksini gösterse de kendimize ve hocamıza inanıyoruz."

Gençlerbirliği-Galatasaray maçı sonrası flaş açıklamalar!

"Sayısız pozisyonumuz vardı ama 1 puan için tabii ki memnunuz, Türkiye'nin en büyük camialarının birine karşı oynuyoruz. Ben buradan tüm takım arkadaşlarımı kutluyorum, ayaklarına sağlık." dedi.

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