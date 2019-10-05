HaberlerGaleriGençlerbirliği-Galatasaray maçı sonrası flaş açıklamalar!
Gençlerbirliği-Galatasaray maçı sonrası flaş açıklamalar!
Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği sahasında Galatasaray'ı ağırladı. 90 dakikasında gol sesi çıkmayan mücadelede Sarı-Kırmızılılar'ın gösterdiği performans büyük tepki aldı. Karşılaşma sonrası konuşan Fatih Terim ve birçok isim flaş açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...
5 Ekim 2019 Cumartesi 23:19
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği sahasında Galatasaray'ı ağırladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Mücadele sonrası iki cepheden de maça dair açıklamalar geldi.
İşte o açıklamalar...
BERAT ÖZDEMİR "KENDİMİZE VE HOCAMIZA İNANIYORUZ" Aldıkları puandan ötürü mutlu olduklarını söyleyen Berat, "Biz iyi bir takımız, sonuçlar aksini gösterse de kendimize ve hocamıza inanıyoruz."
"Sayısız pozisyonumuz vardı ama 1 puan için tabii ki memnunuz, Türkiye'nin en büyük camialarının birine karşı oynuyoruz. Ben buradan tüm takım arkadaşlarımı kutluyorum, ayaklarına sağlık." dedi.