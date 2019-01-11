Galatasaraylı yıldıza dev teklif! - Galeri - Fotomaç
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Galatasaraylı yıldıza dev teklif!
Transfer döneminde hareketli günler geçiren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fransız devi Paris Saint-Germain, Galatasaraylı yıldız için teklifini yaptı.
11 Ocak 2019 Cuma, 16:47:29
Sezonun ikinci yarısı için transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-kırmızılılar ilk olarak Portekiz Ligi ekiplerinden Chaves forması giyen stoper Marcao ve Bursaspor ile yollarını ayıran sol bek Emre Taşdemir ile sözleşme imzaladı.
İkinci yarı öncesi şimdilik iki takviye yaparak takımını güçlendiren Galatasaray, üç futbolcusuyla da yollarını ayırdı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Serdar Aziz ile Eren Derdiyok'u kadroda düşünmediğini açıklamıştı.
Aslan, yıldız futbolcusu Garry Rodrigues'i ise 10 milyon 250 bin euro karşılığında Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ittihad'e satmıştı.