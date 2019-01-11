Galatasaraylı yıldıza dev teklif! - Galeri - Fotomaç
11 Ocak 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

Galatasaraylı yıldıza dev teklif!

Transfer döneminde hareketli günler geçiren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fransız devi Paris Saint-Germain, Galatasaraylı yıldız için teklifini yaptı.
11 Ocak 2019 Cuma, 16:47:29
Galatasaraylı yıldıza dev teklif!

Sezonun ikinci yarısı için transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaraylı yıldıza dev teklif!

Sarı-kırmızılılar ilk olarak Portekiz Ligi ekiplerinden Chaves forması giyen stoper Marcao ve Bursaspor ile yollarını ayıran sol bek Emre Taşdemir ile sözleşme imzaladı.

Galatasaraylı yıldıza dev teklif!

İkinci yarı öncesi şimdilik iki takviye yaparak takımını güçlendiren Galatasaray, üç futbolcusuyla da yollarını ayırdı.

Galatasaraylı yıldıza dev teklif!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Serdar Aziz ile Eren Derdiyok'u kadroda düşünmediğini açıklamıştı.

Galatasaraylı yıldıza dev teklif!

Aslan, yıldız futbolcusu Garry Rodrigues'i ise 10 milyon 250 bin euro karşılığında Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ittihad'e satmıştı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN