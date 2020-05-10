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Galatasaray'ın yıldızı Radamel Falcao'ya büyük onur!

Galatasaray Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'nun sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddia edilmişti. Yıldız futbolcu transfer dedikodularından corona virüsü salgınına kadar birçok konuyla alakalı açıklamalarda bulunmuş ve sarı-kırmızılı takımda kalacağını duyurmuştu. Falcao, İspanya'da ise gündem oldu. İşte Falcao'nun zirveye ortak olduğu o liste...

10 Mayıs 2020 Pazar 21:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





