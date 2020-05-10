Galatasaray'ın yıldızı Radamel Falcao'ya büyük onur!
Galatasaray Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'nun sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddia edilmişti. Yıldız futbolcu transfer dedikodularından corona virüsü salgınına kadar birçok konuyla alakalı açıklamalarda bulunmuş ve sarı-kırmızılı takımda kalacağını duyurmuştu. Falcao, İspanya'da ise gündem oldu. İşte Falcao'nun zirveye ortak olduğu o liste...
10 Mayıs 2020 Pazar 21:17
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Sezon başında uzun uğraşlar sonucunda Monaco'dan kadroya katılan ve 3 yıllık sözleşme yapılan Falcao'nun, sarı-kırmızılı takımdan ayrılacağı iddia edilmişti.
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Ligin ilk yarısında şanssız bir sakatlık geçirmesine rağmen sonradan toparlanan ve 17. haftadan itibaren çıktığı 8 karşılaşmada 8 gol atan Kolombiyalı yıldız, ESPN'e açıklamalarda bulunmuştu.
Corona virüsü günlerini anlatan 34 yaşındaki forvet, "Pek çok insanın yaşadıklarını yaşıyoruz evde. Ailemle, kızlarımla vakit geçiriyorum. Daha önce olmayan görevlerim var evde. Farklı alanlarda yardımcı oluyorum.
Özel bir zaman geçiriyoruz ve birbirimizi daha iyi tanıyoruz. Özellikle mutfak ve temizlik anlamında öğretici bir zamandan geçiyorum" demişti.
Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmeyen Kolombiyalı golcü, İspanya'da ise yine gündem oldu.