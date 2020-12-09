Galeri Galatasaray Galatasaray'ın yıldızı Falcao'ya olay sözler: Muslera bile oynar Falcao’dan hayır yok!

Galatasaray'ın yıldızı Falcao'ya olay sözler: Muslera bile oynar Falcao’dan hayır yok!

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Falcao tam 46 gündür forma giyemiyor. Sakatlığının 2 hafta sürmesi beklenen yıldız futbolcunun sahalara dönmesi biraz daha zaman alacağa benziyor. Sabah Spor yazları da golcü futbolcunun durumu ile ilgili bazı değerlendirmelerde bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray'ın yıldızı Falcao'ya olay sözler: Muslera bile oynar Falcao’dan hayır yok!

BİZE ULAŞIN