GaleriGalatasarayGalatasaray'ın yıldızı Falcao'ya olay sözler: Muslera bile oynar Falcao’dan hayır yok!
Galatasaray'ın yıldızı Falcao'ya olay sözler: Muslera bile oynar Falcao’dan hayır yok!
Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Falcao tam 46 gündür forma giyemiyor. Sakatlığının 2 hafta sürmesi beklenen yıldız futbolcunun sahalara dönmesi biraz daha zaman alacağa benziyor. Sabah Spor yazları da golcü futbolcunun durumu ile ilgili bazı değerlendirmelerde bulundu. İşte o sözler...
09 Aralık 2020 Çarşamba 13:32, Güncelleme 09.12.2020 13:36
Galatasaray'ın yıldızı Falcao'ya olay sözler: Muslera bile oynar Falcao’dan hayır yok!