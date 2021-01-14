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Galatasaray'ın yıldızı Falcao için ilk resmi teklif geldi! Ayrılık...
Süper Lig'de 5 Ocak itibarıyla başlayan transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Terim Gençleribirliği maçı sonrası yaptığı açıklamada transfer listesini paylaşmış ve İrfan Can Kahveci, Onyekuru, Edin Visca ve Mohamed'i istediğini ifade etmişti. Sarı-kırmızılılarda geleceği merak konusu olan isimlerden biri de Radamel Falcao'ydu... Cimbom'un yollarını ayırmak istediği Kolombiyalı futbolcu için ilk resmi teklif geldi. | Son dakika Galatasaray transfer haberi...
14 Ocak 2021 Perşembe 11:31, Güncelleme 14.01.2021 11:32
Galatasaray'ın yıldızı Falcao için ilk resmi teklif geldi! Ayrılık...