Galatasarayın yeni kulesi Wilfried Kanon!

2022'YE KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Den Haag ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Wilfried Kanon için Galatasaray teklifini yapmaya hazırlanıyor. Fildişi Sahilleri adına 33 kez milli olan Kanon, bu sezon Den Haag'ın tüm lig maçlarında forma giydi.