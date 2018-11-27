Galatasarayın yeni kulesi Wilfried Kanon! - Galeri - Fotomaç
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    27 Kasım 2018, Salı
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    Galatasaray'ın yeni kulesi Wilfried Kanon!

    Maicon'un yerine transfer planları yapan Galatasaray, aradığı ismi Hollanda Ligi'nde buldu. Sarı kırmızılı takım Den Haag takımında forma giyen 1.90'lık kule Wilfried Kanon'un peşine düştü.
    27 Kasım 2018 Salı, 08:53:11 Güncelleme: 09:56:54
    Galatasarayın yeni kulesi Wilfried Kanon!

    Fatih Terim'in kriterlerine tam olarak uyan 1.90'lık savunmacı Wilfried Kanon'un transferine Galatasaray'dan onay çıktı. Bu sezon Hollanda ekibi Den Haag'ın tüm lig maçlarında oynayan Kanon için teklif hazır.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Galatasarayın yeni kulesi Wilfried Kanon!

    Bir yandan Futbol Federasyonu ile mücadele eden Galatasaray yönetimi, bir yandan da devre arası transferi için çalışıyor.

    Galatasarayın yeni kulesi Wilfried Kanon!

    BÜTÇE MAICON'DAN GELECEK
    Ocak ayında biri kiralık olmak üzere iki forvet almayı planlayan sarı-kırmızılılar, bütçeyi Maicon'u satarak oluşturacak.

    Galatasarayın yeni kulesi Wilfried Kanon!

    Brezilyalı stoperden gelecek para ile ayrıca savunmaya da takviye gerçekleştirilecek. Sabah'ın haberine göre; Yapılan araştırmada aranan stoper ise Hollanda'da bulundu: Wilfried Kanon!

    Galatasarayın yeni kulesi Wilfried Kanon!

    25 YAŞINDA 1.90 BOYUNDA
    ADO Den Haag forması giyen Kanon, Galatasaray'ın transfer etmek istediği savunmacı profiline uyuyor. 25 yaşında 1.90 boyundaki solak Fildişili yıldızın, maç kasetleri izlendi ve transferine kulüpten onay çıktı.

    Galatasarayın yeni kulesi Wilfried Kanon!

    2022'YE KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR
    Den Haag ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Wilfried Kanon için Galatasaray teklifini yapmaya hazırlanıyor. Fildişi Sahilleri adına 33 kez milli olan Kanon, bu sezon Den Haag'ın tüm lig maçlarında forma giydi.

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