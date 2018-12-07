Galatasarayın yeni golcüsü Premier Ligden!

Galatasaray'ın yeni golcüsü Premier Lig'den!

Ara transferde forvete takviye yapacak olan Galatasaray'da gündeme gelen son isim Andy Carroll oldu. Sarı kırmızılılar'da hedef milli oyuncuyu bedavaya bitirmek.

7 Aralık 2018 Cuma, 08:44:33 Güncelleme: 09:07:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





