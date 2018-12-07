Galatasarayın yeni golcüsü Premier Ligden! - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray'ın yeni golcüsü Premier Lig'den!
Ara transferde forvete takviye yapacak olan Galatasaray'da gündeme gelen son isim Andy Carroll oldu. Sarı kırmızılılar'da hedef milli oyuncuyu bedavaya bitirmek.
7 Aralık 2018 Cuma, 08:44:33
Güncelleme: 09:07:29
29 yaşındaki İngiliz forvet Andy Carroll, ayak bileğindeki problemi atlattı ve sahalara döndü ancak West Ham'da istediği süreyi alamıyor. Galatasaray'da hedef milli oyuncuyu bedavaya bitirmek.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Gomis'le yollarını ayırdıktan sonra Eren Derdiyok'tan beklediği verimi alamayan Galatasaray, devre arasında kadrosuna iki golcü almayı planlıyor.
Sabah'ın haberine göre; Ara transferde eksi bütçeye düşmemesi gereken sarı-kırmızılı kulüp, sözleşmesi sezon sonunda bitecek ya da kiralayabileceği golcüleri gündemine alıyor.
Galatasaray'ın İngiltere'den radarına takılan isim Andy Carroll oldu. Son yıllarda sakatlıklarla boğuşan 29 yaşındaki İngiliz forvet, ayak bileğindeki problemi atlattı ve sahalara döndü.
Ancak kulübü West Ham'da istediği süreleri alamıyor ve yedek kulübesinden çıkamıyor.