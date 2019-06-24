Galatasaray'ın sır gibi sakladığı isim ortaya çıktı - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Haziran 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Galatasaray'ın sır gibi sakladığı isim ortaya çıktı

Galatasaray'ın sır gibi sakladığı isim ortaya çıktı

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmalarında gaza bastı. Yönetime transfer listesini ileten Fatih Terim, transferlerin yeni sezon kampı öncesinde gerçekleşmesi gerektiğini dile getirdi. Diagne'nin satışıyla transferleri bir bir açıklamayı planlayan Cimbom'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Terim'in istediği ve isminin sır gibi saklanan Real Madrid'li yıldız ortaya çıktı. İşte detaylar...
24 Haziran 2019 Pazartesi 09:34 Güncelleme: 24.06.2019 09:34
Galatasaray'ın sır gibi sakladığı isim ortaya çıktı

Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'ın sır gibi sakladığı isim ortaya çıktı

Fatih Terim yönetime transferlerin yeni sezon kampı öncesi gerçekleşmesi gerektiğini iletti.

Galatasaray'ın sır gibi sakladığı isim ortaya çıktı

Sarı-kırmızılı yönetim de bu bağlamda çalışmalarına hız verdi.

GALATASARAY BOMBAYI PATLATIYOR! HABER İÇİN TIKLAYIN...

Galatasaray'ın sır gibi sakladığı isim ortaya çıktı

Gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray'da sürpriz isimler de gündeme gelmeye devam ediyor.

Galatasaray'ın sır gibi sakladığı isim ortaya çıktı

Diagne'nin satışından gelecek parayla transfer çalışmalarına hız vermeyi düşünen Cimbom transferleri peş peşe açıklamak için adeta gün sayıyor.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN