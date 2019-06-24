Galatasaray'ın sır gibi sakladığı isim ortaya çıktı

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmalarında gaza bastı. Yönetime transfer listesini ileten Fatih Terim, transferlerin yeni sezon kampı öncesinde gerçekleşmesi gerektiğini dile getirdi. Diagne'nin satışıyla transferleri bir bir açıklamayı planlayan Cimbom'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Terim'in istediği ve isminin sır gibi saklanan Real Madrid'li yıldız ortaya çıktı. İşte detaylar...

24 Haziran 2019 Pazartesi 09:34 Güncelleme: 24.06.2019 09:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





