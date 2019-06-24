Galatasaray'dan Trezeguet için çılgın teklif

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek sarı-kırmızılılarda Trezeguet aşkı yeniden alevlendi. İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Kasımpaşalı yöneticilerle bir araya gelerek "Trezeguet'i çok istiyoruz" dedi. Galatasaray'ın Trezeguet için Kasımpaşa'ya ne kadar teklif ettiği de ortaya çıktı. İşte detaylar...

24 Haziran 2019 Pazartesi 08:24 Güncelleme: 24.06.2019 08:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





