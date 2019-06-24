Galatasaray'dan Trezeguet için çılgın teklif

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek sarı-kırmızılılarda Trezeguet aşkı yeniden alevlendi. İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Kasımpaşalı yöneticilerle bir araya gelerek "Trezeguet'i çok istiyoruz" dedi. Galatasaray'ın Trezeguet için Kasımpaşa'ya ne kadar teklif ettiği de ortaya çıktı. İşte detaylar...
24 Haziran 2019 Pazartesi 08:24
Güncelleme: 24.06.2019 08:30
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Taraftar transfer bekliyor, teknik direktör Fatih Terim "Kamp yaklaştı artık çözün işleri" diyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Taraftar transfer bekliyor, teknik direktör Fatih Terim "Kamp yaklaştı artık çözün işleri" diyor.
Galatasaray yönetimi de bu hafta işleri somutlaştırmak için düğmeye bastı.
Hareket etmek için Diagne'nin satışını bekleyen sarı-kırmızılı yöneticiler, bu süreci hızlandırdı ve bu hafta içinde Senegalli golcünün minimum 15 milyon Euro'luk satışını noktalamayı hedefliyor.
Bonservisi elinde olan Şener Özbayraklı, Ryan Babel, Adem Büyük ile ön protokol yapan Galatasaray öncelikle bu isimleri KAP'a bildirecek.