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Galatasaray'ın istediği Banega ile ilgili açıklama geldi
Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, transfer için kollarını sıvadı. Sarı-kırmızılıların kadrosuna katmak istediği ve Boca Juniors'la yarıştığı Arjantinli futbolcu Ever Banega için Sevilla Sportif Direktörü Monchi'den önemli bir açıklama geldi.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
7 Haziran 2019 Cuma 12:54
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Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve ülkemizi gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray transfer için kolları sıvadı.
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Özellikle teknik direktör Fatih Terim'ın orta sahayı güçlendirmek amacıyla kadrosunda görmek istediği Ever Banega ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Sevilla'nın sportif direktörü Monchi, takımdaki geleceği merak edilen, adı Galatasaray ve Boca Juniors'la anılan Arjantinli futbolcu hakkında açıklamalarda bulundu.
Monchi, "Teknik direktörümüz Lopetegui oyuncuyu seviyor ve kalmasını istiyor. Kısa vadede bir değişim olacağını sanmıyorum. Ancak kimse de Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a transfer olacağını öngörememişti. Ever'in Sevilla'da mutlu olduğunu düşünüyorum ancak kalacağından yüzde 100 emin değilim" ifadelerini kullandı.
Sevilla forması giyen futbolcu için Galatasaray dışında Boca Juniors'un da istekli olduğu belirtildi. Fakat oyuncuya şu ana kadar en iyi teklifin gelecek sezon Devler Ligi'nde oynayacak Galatasaray'dan yapıldığı vurgulandı.
Galatasaray'ın İspanya'da 2.2 milyon euro kazanan 30 yaşındaki futbolcuya, yıllık 3 milyon euro ve bonuslar teklif ettiği öğrenildi..
Bu sezon 51 resmi maçta görev alan Arjantinli futbolcu Banega, 8 gol ve 11 asiste imza attı.