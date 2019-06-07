Monchi, "Teknik direktörümüz Lopetegui oyuncuyu seviyor ve kalmasını istiyor. Kısa vadede bir değişim olacağını sanmıyorum. Ancak kimse de Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a transfer olacağını öngörememişti. Ever'in Sevilla'da mutlu olduğunu düşünüyorum ancak kalacağından yüzde 100 emin değilim" ifadelerini kullandı.