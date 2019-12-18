Galatasaray'ın gözdesi serbest kaldı! Devre arasında geliyor - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
18 Aralık 2019, Çarşamba
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Galatasaray'ın gözdesi serbest kaldı! Devre arasında geliyor

Bu sezon Luyindama'nın yokluğunda savunmada sıkıntı yaşayan Galatasaray, Manuel Da Costa'yı yarım sezonluğuna kadrosuna katmak istiyor. Sözleşmesini fesheden 33 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılı ekip ile görüşmek için İstanbul'a geleceği öğrenildi. İşte detaylar...
18 Aralık 2019 Çarşamba 07:36 Güncelleme: 18.12.2019 07:36
Galatasaray'ın gözdesi serbest kaldı! Devre arasında geliyor

Galatasaray'ın devre arası için gözüne kestirdiği Faslı futbolcu serbest kaldı.

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Galatasaray'ın gözdesi serbest kaldı! Devre arasında geliyor

Bir dönem Türkiye'de Demir Grup Sivasspor ve Başakşehir formaları giymiş olan Manuel da Costa, Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Ittihad'la olan sözleşmesini feshetti.

Galatasaray'ın gözdesi serbest kaldı! Devre arasında geliyor

Galatasaray'ın 33 yaşındaki savunmacıya kanca attığı ve devre arasında transfer edilebileceği ifade edildi.

Galatasaray'ın gözdesi serbest kaldı! Devre arasında geliyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in devre arası transfer döneminde savunmada ve farklı mevkilerde değişimlerin olacağını belirtmesi de bu iddiaları güçlendirdi.

Galatasaray'ın gözdesi serbest kaldı! Devre arasında geliyor

MASAYA OTURACAKLAR

Manuel da Costa, sezon başında Başakşehir'den 4.5 milyon Euro bonservis bedeli ile Al Ittihad'a satılmıştı.

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