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Galatasaray'ın gözdesi serbest kaldı! Devre arasında geliyor
Bu sezon Luyindama'nın yokluğunda savunmada sıkıntı yaşayan Galatasaray, Manuel Da Costa'yı yarım sezonluğuna kadrosuna katmak istiyor. Sözleşmesini fesheden 33 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılı ekip ile görüşmek için İstanbul'a geleceği öğrenildi. İşte detaylar...
18 Aralık 2019 Çarşamba 07:36
Güncelleme: 18.12.2019 07:36
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Galatasaray'ın devre arası için gözüne kestirdiği Faslı futbolcu serbest kaldı.
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Bir dönem Türkiye'de Demir Grup Sivasspor ve Başakşehir formaları giymiş olan Manuel da Costa, Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Ittihad'la olan sözleşmesini feshetti.
Galatasaray'ın 33 yaşındaki savunmacıya kanca attığı ve devre arasında transfer edilebileceği ifade edildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in devre arası transfer döneminde savunmada ve farklı mevkilerde değişimlerin olacağını belirtmesi de bu iddiaları güçlendirdi.
MASAYA OTURACAKLAR
Manuel da Costa, sezon başında Başakşehir'den 4.5 milyon Euro bonservis bedeli ile Al Ittihad'a satılmıştı.