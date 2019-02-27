'Galatasaray'ın golünde el var!' VAR incelendi ama...
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Hatayspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Karılaşmanın 20. dakikasında sarı kırmızılı ekip, Muğdat Çelik'in golüyle 1-0 öne geçerken gol öncesi asisti yapan Emre Taşdemir'in topu eliyle alıp almadığı tartışma yarattı. Karar vermek üzere maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu VAR'a gitti. VAR incelemesi sonrası Uğurlu, golü verdi ve orta noktayı gösterdi.
27 Şubat 2019 Çarşamba 15:40
Güncelleme: 27.02.2019 15:45
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Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Galatasaray 20. dakikada Muğdat Çelik'in golüyle Hatayspor karşısında 1-0 öne geçti. Gol kararı veren hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Video Yardımcı Hakem tarafından VAR'da pozisyonu tekrar izlemesi istendi.
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Golün asistini yapan Emre Taşdemir'in meşin yuvarlağı eliyle alıp almadığına karar vermek için VAR'a giden hakem Uğurlu inceleme sonrası orta noktayı gösterdi.
Bu pozisyon sosyal medyada da yankı buldu ve aisti yapan Emre Taşdemir ile golü kaydeden Muğdat Çelik'le ilgili paylaşımlar oldukça dikkat çekti. İşte o pozisyonun grüntüleri ve sosyal medyada öne çıkan paylaşımlardan birkaçı: