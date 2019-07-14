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14 Temmuz 2019, Pazar
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Galatasaray'ın Emre Mor transferinde kriz sürüyor!

Galatasaray'ın kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği Emre Mor transferinde menajerlik krizi aşılamadı. Şirket sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayınlayarak hukuki yollara başvuracaklarını bildirdi. Bu açıklamaların ardından paylaşılan fotoğraf ise dikkat çekti...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

14 Temmuz 2019 Pazar 12:14
Galatasaray'ın Emre Mor transferinde kriz sürüyor!

Sarı-kırmızılı taraftarların merakla beklediği Emre Mor transferinde çıkan menajerlik pürüzü hala giderilemedi.

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Galatasaray'ın Emre Mor transferinde kriz sürüyor!

Galatasaray'ın kendilerini saf dışı bırakmak istediğini iddia eden WBD Capital isimli şirket bir açıklama yayınlayarak, kendilerine oyuncudan ve sarı-kırmızılı kulüpten cevap gelmediğini bildirdi.

Galatasaray'ın Emre Mor transferinde kriz sürüyor!

"Galatasaray'ın Emre Mor transferinde engel olmuyoruz" diyen şirketin CEO'su Erik Alonso yayınladığı mektupta şu ifadeleri kullandı:

Galatasaray'ın Emre Mor transferinde kriz sürüyor!

"Hanginiz bedavaya çalışırsınız ki? Şirketimizdeki insanların aileleri var ve onları geçindirmek için para kazanmaları gerekiyor. Şunu da söyleyeyim; Galatasaray taraftarları, idarecilerinden büyüktür."

Galatasaray'ın Emre Mor transferinde kriz sürüyor!

İSTANBUL'DAN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Erik Alonso yayınladığı açıklamaların ardından Twitter hesabı üzerinden İstanbul'da olduğunu gösteren bir fotoğraf paylaştı.

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