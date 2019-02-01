Galatasarayın Alanyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu! - Fotomaç
01 Şubat 2019, Cuma
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Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla tamamladı. Yeni transferler Konstantinos Mitroglou, Christian Luyindama ve Mbaye Diagne antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katıldı. Sarı kırmızılı ekip Aytemiz Alanyaspor karşılaşması için bugün saat 16.45'te özel bir uçakla Alanya'ya giderek maç öncesi Alanya'da kampa girecek.

1 Şubat 2019 Cuma, 16:27:26 Güncelleme: 16:35:34
Galatasarayın Alanyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu!

Galatasaray'da yeni transferler Mitroglou ve Luyindama, Alanyaspor'la oynanacak Spor Toto Süper Lig 21. hafta maçının kadrosuna dahil edildi. Sarı kırmızılı ekipte Maicon ise maç kadrosuna dahil edilmedi.

Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasarayın Alanyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu!

Muslera

Galatasarayın Alanyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu!

Mariano

Galatasarayın Alanyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu!

Ahmet Çalık

Galatasarayın Alanyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu!

Selçuk İnan

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