Galatasaray'ın Akhisarspor 11'i belli oldu!

Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, bu kupada 9. kez, Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor, Süper Kupa finalinde karşı karşıya geliyor. Ankara Eryaman Stadı'nda 7 Ağustos Çarşamba saat 21.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Kritik mücadele öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim sahaya süreceği 11'i belirledi.
6 Ağustos 2019 Salı 14:13
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından bu yıl 13. kez düzenlenen Süper Kupa'da Galatasaray ile Akhisarspor, 7 Ağustos Çarşamba günü başkent Ankara'da karşı karşıya gelecek.
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TFF'nin 2006'dan bu yana düzenlediği ve eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında oynanan organizasyon, bir önceki sezonun Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası finalistinin mücadelesine sahne olacak.
Galatasaray, geçen sezon hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşırken, Akhisarspor Türkiye Kupası'nda final oynadı.
Eryaman Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak ve ATV'den naklen yayınlanacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Bu sezon ilk resmi maçına çıkacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim sahay süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Galatasaray'ın Akhisarspor karşısındaki muhtemel 11'i