Galatasaraydan Ömer Topraka kanca! - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray'dan Ömer Toprak'a kanca!
Fatih Terim, Cahill olmazsa savunmaya milli takımdan eski öğrencisi Ömer Toprak'ı istedi
16 Kasım 2018 Cuma, 22:42:30
Güncelleme: 07:52:22
Devre arasında Maicon Roque ile yolları ayırmaya hazırlanan Cimbom'da ilk hedef Chelsea'de forma bulamayan Gary Cahill.
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Bu oyuncu İngiltere'den ayrılmaya pek sıcak bakmıyor.
Fatih Terim bu sebeple yönetime alternatif olarak Ömer Toprak'ın adını verdi.
29 yaşındaki futbolcu bu sezon Bundesliga'yı kasıp kavuran B. Dortmund'da sadece 2 dakika şans bulabildi.
İmparator milli takımdan eski öğrencisini transfer ederek savunmanın lideri yapmak istiyor.