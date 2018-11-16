Galatasaraydan Ömer Topraka kanca! - Galeri - Fotomaç
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    17 Kasım 2018, Cumartesi
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    Galatasaray'dan Ömer Toprak'a kanca!

    Fatih Terim, Cahill olmazsa savunmaya milli takımdan eski öğrencisi Ömer Toprak'ı istedi
    16 Kasım 2018 Cuma, 22:42:30 Güncelleme: 07:52:22
    Galatasaraydan Ömer Topraka kanca!

    Devre arasında Maicon Roque ile yolları ayırmaya hazırlanan Cimbom'da ilk hedef Chelsea'de forma bulamayan Gary Cahill.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Galatasaraydan Ömer Topraka kanca!

    Bu oyuncu İngiltere'den ayrılmaya pek sıcak bakmıyor.

    Galatasaraydan Ömer Topraka kanca!

    Fatih Terim bu sebeple yönetime alternatif olarak Ömer Toprak'ın adını verdi.

    Galatasaraydan Ömer Topraka kanca!

    29 yaşındaki futbolcu bu sezon Bundesliga'yı kasıp kavuran B. Dortmund'da sadece 2 dakika şans bulabildi.

    Galatasaraydan Ömer Topraka kanca!

    İmparator milli takımdan eski öğrencisini transfer ederek savunmanın lideri yapmak istiyor.

    Galatasaraydan Ömer Topraka kanca!
    Galatasaraydan Ömer Topraka kanca!
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