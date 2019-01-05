Galatasaraydan Diagneye çılgın teklif!

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını lider Medipol Başakşehir'in 6 puan arkasında tamamlayan Galatasaray, devre arasında kadrosunu yıldız bir golcü ile güçlendirmek istiyor. Galatasaray'ın hedefinde Kasımpaşa'nın fırtına gibi esen golcü Mbaye Diagne var.
5 Ocak 2019 Cumartesi, 18:43:20
Güncelleme: 18:46:12
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Sezonun ilk yarısında santrafor sıkıntısı çeken Galatasaray, yıldız bir golcüyü kadrosuna dahil ederek ikinci yarıda problem yaşamak istemiyor.
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Forvet arayışlarını sürdüren Sarı-Kırmızılılarda sıcak bir gelişme yaşandı.
Galatasaray, Kasımpaşa'nın gol makinesi Mbaye Diagne için servet önerdi.
Cimbom, teknik direktör Fatih Terim'in de kadrosunda görmeyi çok istediği Senegalli oyuncu için Rodrigues'ten gelecek 8 milyon Euro ve 5 milyon Euro da bonus olmak üzere 13 milyonluk Euroluk (78 milyon TL) bir teklif hazırladı.
Kasımpaşa, Diagne'nin şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi primi, atacağı gol sayısı ve forma giyeceği maç sayısına göre bonus kazanacak.