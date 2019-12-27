Galatasaray'dan '10' numara transfer! İşte Aslan'ın yeni maestrosu
İlk yarıda beklentilerin çok altında kalan Galatasaray'da ara transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kötü gidişat sonrasında ara transfer dönemini işaret eden Fatih Terim'in takımdan gönderilmesini istediği isimlerin listesi de yavaş yavaş netleşiyor. Bu isimler arasında yer alan Belhanda'dan boşalacak 10 numara mevki için arayışlarını hızlandıran sarı-kırmızılılarda flaş bir isim gündemde. İşte Galatasaray'da yaşanan son transfer gelişmeleri...
Faslı futbolcunun takımdan gönderilecek olması Galatasaraylı kurmayları devre arasında '10' numara transferi arayışı için harekete geçirmişti. 4 Ocak'ta başlayacak ara transfer dönemi öncesi görüşme yapacağı adayların listesini belirleyen G.Saray yönetimi, 10 numara konusunda da görüşmelerini hızlandırdı.
Sarı-kırmızılılar geçtiğimiz transfer dönemlerinde ismi gündeme gelen Çin takımı Jiangsu Suning'in başarılı yıldızı Alex Teixeira'nın peşine düştü. Belhanda'ya gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak olan G.Saraylı idarecilerin oyuncuyla menajerler vasıtasıyla irtibata geçip cevap beklediği öne sürüldü. Kulübü ile gelecek yılın Aralık sonuna kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Çin kulübünden önce S.Donetsk takımında da görev almıştı.