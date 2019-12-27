Galatasaray'dan '10' numara transfer! İşte Aslan'ın yeni maestrosu - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Aralık 2019, Cuma
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Haberler Galeri Galatasaray'dan '10' numara transfer! İşte Aslan'ın yeni maestrosu

Galatasaray'dan '10' numara transfer! İşte Aslan'ın yeni maestrosu

İlk yarıda beklentilerin çok altında kalan Galatasaray'da ara transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kötü gidişat sonrasında ara transfer dönemini işaret eden Fatih Terim'in takımdan gönderilmesini istediği isimlerin listesi de yavaş yavaş netleşiyor. Bu isimler arasında yer alan Belhanda'dan boşalacak 10 numara mevki için arayışlarını hızlandıran sarı-kırmızılılarda flaş bir isim gündemde. İşte Galatasaray'da yaşanan son transfer gelişmeleri...

27 Aralık 2019 Cuma 16:28 Güncelleme: 27.12.2019 16:41
Galatasaray'dan '10' numara transfer! İşte Aslan'ın yeni maestrosu

Süper Lig'in ilk yarısında sona gelinirken, ilk devrenin sonunda bekleneni veremeyen Galatasaray transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Takıma yeni katılacak isimlerin yanı sıra gönderilecek isimler de yavaş yavaş netleşmeye başladı.

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Galatasaray'dan '10' numara transfer! İşte Aslan'ın yeni maestrosu

Tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim'in idmanda gösterdiği disiplinsiz davranışlar sebebiyle kadro dışı bıraktığı Fransız futbolcu Nzonzi'nin yanı sıra Mariano, Emre Mor'un da takımdan gönderileceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Galatasaray'dan '10' numara transfer! İşte Aslan'ın yeni maestrosu

Sarı-kırmızılıların 2017/18 sezonunda 9,50 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Dinamo Kiev'den kadrosun kattığı Belhanda'da bu sezon gerek gösterdiği performans gerekse sarı-kırmızılı taraftarlarla yaşadığı problemler nedeniyle takımdan gönderileceği kesinleşen isimler arasında.

Galatasaray'dan '10' numara transfer! İşte Aslan'ın yeni maestrosu

Faslı futbolcunun takımdan gönderilecek olması Galatasaraylı kurmayları devre arasında '10' numara transferi arayışı için harekete geçirmişti. 4 Ocak'ta başlayacak ara transfer dönemi öncesi görüşme yapacağı adayların listesini belirleyen G.Saray yönetimi, 10 numara konusunda da görüşmelerini hızlandırdı.

Galatasaray'dan '10' numara transfer! İşte Aslan'ın yeni maestrosu

Sarı-kırmızılılar geçtiğimiz transfer dönemlerinde ismi gündeme gelen Çin takımı Jiangsu Suning'in başarılı yıldızı Alex Teixeira'nın peşine düştü. Belhanda'ya gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak olan G.Saraylı idarecilerin oyuncuyla menajerler vasıtasıyla irtibata geçip cevap beklediği öne sürüldü. Kulübü ile gelecek yılın Aralık sonuna kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Çin kulübünden önce S.Donetsk takımında da görev almıştı.

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