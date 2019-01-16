Galatasarayda Wilfried Bony zirvesi! - Galeri - Fotomaç
16 Ocak 2019, Çarşamba
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Galatasaray'da Wilfried Bony zirvesi!

Süper Lig'de şampiyonluk yolunda iddiasını sürdürmek isteyen Galatasaray'da forvet arayışı tüm hızıyla sürüyor. Sarı kırmızılı takımda Fatih Terim'in ısrarla istediği forvet transferini bir türlü gerçekleştiremeyen yönetim, taraftarına müjdeli haberi vermeye yakın. İki forvet takviyesi yapması beklenen Galatasaray'da gündeme gelen son isim Wilfried Bony oldu.
16 Ocak 2019 Çarşamba, 08:55:39 Güncelleme: 08:59:14
Galatasarayda Wilfried Bony zirvesi!

Golcü transferine odaklanan Galatasaray'ın gündemine son olarak Swansea City'nin yıldız ismi Wilfried Bony girdi.

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Galatasarayda Wilfried Bony zirvesi!

Kadrosunu iki forvetle güçlendirmeyi planlayan Sarı-Kırmızılılar'ın Fildişi Sahil'li yıldızla temasa geçtiği iddia edildi.

Galatasarayda Wilfried Bony zirvesi!

Swansea ile 6 aylık sözleşmesi kalan Bony'nin Gaatlasaray'a sıcak baktığı belirtildi...

Galatasarayda Wilfried Bony zirvesi!

Avrupa basınında yer alan haberlerde Sarı-Kırmızılılar'ın Fildişi Sahil'li golcüyü transfer etmek istediği belirtildi.

Galatasarayda Wilfried Bony zirvesi!

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Takvim'in haberine göre; Kulübü Swansea City ile sözleşmesi önümüzdeki Haziran ayında bitecek olan 30 yaşındaki forvetin bonservis bedelinin ise bu yüzden düşük bir seviyede olacağı öğrenildi.

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