Galatasarayda Wilfried Bony zirvesi!

Süper Lig'de şampiyonluk yolunda iddiasını sürdürmek isteyen Galatasaray'da forvet arayışı tüm hızıyla sürüyor. Sarı kırmızılı takımda Fatih Terim'in ısrarla istediği forvet transferini bir türlü gerçekleştiremeyen yönetim, taraftarına müjdeli haberi vermeye yakın. İki forvet takviyesi yapması beklenen Galatasaray'da gündeme gelen son isim Wilfried Bony oldu.
16 Ocak 2019 Çarşamba, 08:55:39
Güncelleme: 08:59:14
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Golcü transferine odaklanan Galatasaray'ın gündemine son olarak Swansea City'nin yıldız ismi Wilfried Bony girdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kadrosunu iki forvetle güçlendirmeyi planlayan Sarı-Kırmızılılar'ın Fildişi Sahil'li yıldızla temasa geçtiği iddia edildi.
Swansea ile 6 aylık sözleşmesi kalan Bony'nin Gaatlasaray'a sıcak baktığı belirtildi...
Avrupa basınında yer alan haberlerde Sarı-Kırmızılılar'ın Fildişi Sahil'li golcüyü transfer etmek istediği belirtildi.
SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
Takvim'in haberine göre; Kulübü Swansea City ile sözleşmesi önümüzdeki Haziran ayında bitecek olan 30 yaşındaki forvetin bonservis bedelinin ise bu yüzden düşük bir seviyede olacağı öğrenildi.