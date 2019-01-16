Galatasarayda Wilfried Bony zirvesi!

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Takvim'in haberine göre; Kulübü Swansea City ile sözleşmesi önümüzdeki Haziran ayında bitecek olan 30 yaşındaki forvetin bonservis bedelinin ise bu yüzden düşük bir seviyede olacağı öğrenildi.