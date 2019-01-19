Galatasarayda Tetteh çılgınlığı! - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Galatasaray'da Tetteh çılgınlığı!
Gocü transferi için gece gündüz çalışmalarını sürdüren Galatasaray bir süredir peşinde olduğu isimle anlaşmaya çok yakın...
19 Ocak 2019 Cumartesi, 01:48:19
Güncelleme: 07:50:10
Golcü transferi için ara vermeden çalışmalarını sürdüren Galatasaay'da yönetim sabırsızlanan sarı kırmızılı taraftarlara müjdeyi vermek üzere... Aslan golcü transferinde atağa kalktı...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Alan Carvalho ile el sıkışan ve Brezilyalı golcü için saatleri sayan Galatasaray, bir başka golcü Benjamin Tetteh için de son kozunu oynadı.
Sarı-Kırmızılılar, Çek temsilcisine 7.5 miolyn Euro teklif ederken sonraki satıştan da pay önerdi...
Brezilyalı golcü Alan Carvalho için artık saatleri sayan Cimbom bu halmesiyle Sparta Prag'ın Ganalı golcüsü Benjamin Tetteh için de dev bir adım atmış oldu.
MENAJERİ DEVREDE
Galatasaray, 21 yaşındaki golcü için Çekya ekibine 7.5 milyon Euro teklif ederken sonraki satıştan da pay önerdi.