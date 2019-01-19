Galatasarayda Tetteh çılgınlığı! - Fotomaç
19 Ocak 2019, Cumartesi
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Galatasaray'da Tetteh çılgınlığı!

Gocü transferi için gece gündüz çalışmalarını sürdüren Galatasaray bir süredir peşinde olduğu isimle anlaşmaya çok yakın...
19 Ocak 2019 Cumartesi, 01:48:19 Güncelleme: 07:50:10
Galatasarayda Tetteh çılgınlığı!

Golcü transferi için ara vermeden çalışmalarını sürdüren Galatasaay'da yönetim sabırsızlanan sarı kırmızılı taraftarlara müjdeyi vermek üzere... Aslan golcü transferinde atağa kalktı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasarayda Tetteh çılgınlığı!

Alan Carvalho ile el sıkışan ve Brezilyalı golcü için saatleri sayan Galatasaray, bir başka golcü Benjamin Tetteh için de son kozunu oynadı.

Galatasarayda Tetteh çılgınlığı!

Sarı-Kırmızılılar, Çek temsilcisine 7.5 miolyn Euro teklif ederken sonraki satıştan da pay önerdi...

Galatasarayda Tetteh çılgınlığı!

Brezilyalı golcü Alan Carvalho için artık saatleri sayan Cimbom bu halmesiyle Sparta Prag'ın Ganalı golcüsü Benjamin Tetteh için de dev bir adım atmış oldu.

Galatasarayda Tetteh çılgınlığı!

MENAJERİ DEVREDE

Galatasaray, 21 yaşındaki golcü için Çekya ekibine 7.5 milyon Euro teklif ederken sonraki satıştan da pay önerdi.

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