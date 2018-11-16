Galatasarayda şok sakatlık! - Galeri - Fotomaç
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    16 Kasım 2018, Cuma
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    Galatasaray'da şok sakatlık!

    Sarı-Kırmızılılarda yıldız isim de sakat futbolcuların arasına ismini yazdırdı
    16 Kasım 2018 Cuma, 14:45:47 Güncelleme: 14:47:11
    Galatasarayda şok sakatlık!

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı çalışmayla sürdürdü.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Galatasarayda şok sakatlık!

    Sarı-kırmızılılar bu kapsamda U21 Takımı ile bir antrenman maçı yaptı.

    Galatasarayda şok sakatlık!

    Florya Metin Oktay Tesisleri'nde 70 dakika üzerinden gerçekleştirilen maçın ilk yarısı U21 Takımı'nın kendi kalesine attığı gol sonrası A Takımı'nın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

    Galatasarayda şok sakatlık!

    İkinci yarının başında Ahmet Sivri ile U21 Takımı bir gol bularak skoru eşitlerken, 65. dakikada Malik Karaahmet'in attığı gol ile birlikte maç A Takım'ın lehine 2-1'lik skorla sona erdi.

    Galatasarayda şok sakatlık!

    Karşılaşmanın ilk yarısında ikili mücadele sırasında sağ üst arka adale grubundan sakatlanan Sinan Gümüş'ün son durumu, yarın yapılacak tetkiklerinin ardından belli olacak.

    Galatasarayda şok sakatlık!

    Galatasaray, Atiker Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

    Galatasarayda şok sakatlık!
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