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Galatasaray'da Onyekuru şoku! Teklif reddedildi ve yeni durağı...

Corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arada gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray yönetimi Nijeryalı futbolcu Onyekuru'yu en az bir yıl daha kadroda tutmanın planlarını yapıyor. Gösterdiği yüksek performans ile sarı-kırmızılıların gönlünde taht kuran yıldız futbolcu ile ilgili şok bir haber geldi. İşte Onyekuru ile ilgili verilen karar ve devreye giren takım...

23 Mayıs 2020 Cumartesi 22:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





