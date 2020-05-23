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Galatasaray'da Onyekuru şoku! Teklif reddedildi ve yeni durağı...
Corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arada gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray yönetimi Nijeryalı futbolcu Onyekuru'yu en az bir yıl daha kadroda tutmanın planlarını yapıyor. Gösterdiği yüksek performans ile sarı-kırmızılıların gönlünde taht kuran yıldız futbolcu ile ilgili şok bir haber geldi. İşte Onyekuru ile ilgili verilen karar ve devreye giren takım...
23 Mayıs 2020 Cumartesi 22:31
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Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü nedeniyle Süper Lig'e de ara verilmişti. Verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da en çok merak edilen konu Onyekuru'nun geleceği...
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Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezonun başında Everton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Henry Onyekuru'nun performansından oldukça memnun kalmış, genç futbolcu şampiyonluktaki katkısıyla teknik direktör Fatih Terim'in gözüne girmişti.
Sezon başında İngiliz ekibinin, 13.5 milyon Euro karşılığında Monaco'ya sattığı Nijeryalı futbolcu Fransız ekibinde ise teknik direktörle yaşadığı sorunlar nedeniyle kendisini gösteremedi ve devre arasında yeniden sarı-kırmızılı takımın yolunu tuttu.
Gösterdiği yüksek performansla Cimbom'un yeniden kiralamak istediği yıldız futbolcu ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Cimbom'a yine bir yıllık kiralık olarak kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcu ile ilgili şok bir haber geldi. İşte detaylar...