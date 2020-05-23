Galatasaray'da Onyekuru şoku! Teklif reddedildi ve yeni durağı... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Mayıs 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Galatasaray'da Onyekuru şoku! Teklif reddedildi ve yeni durağı...

Galatasaray'da Onyekuru şoku! Teklif reddedildi ve yeni durağı...

Corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arada gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray yönetimi Nijeryalı futbolcu Onyekuru'yu en az bir yıl daha kadroda tutmanın planlarını yapıyor. Gösterdiği yüksek performans ile sarı-kırmızılıların gönlünde taht kuran yıldız futbolcu ile ilgili şok bir haber geldi. İşte Onyekuru ile ilgili verilen karar ve devreye giren takım...
23 Mayıs 2020 Cumartesi 22:31
Galatasaray'da Onyekuru şoku! Teklif reddedildi ve yeni durağı...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü nedeniyle Süper Lig'e de ara verilmişti. Verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da en çok merak edilen konu Onyekuru'nun geleceği...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da Onyekuru şoku! Teklif reddedildi ve yeni durağı...

Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezonun başında Everton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Henry Onyekuru'nun performansından oldukça memnun kalmış, genç futbolcu şampiyonluktaki katkısıyla teknik direktör Fatih Terim'in gözüne girmişti.

Galatasaray'da Onyekuru şoku! Teklif reddedildi ve yeni durağı...

Sezon başında İngiliz ekibinin, 13.5 milyon Euro karşılığında Monaco'ya sattığı Nijeryalı futbolcu Fransız ekibinde ise teknik direktörle yaşadığı sorunlar nedeniyle kendisini gösteremedi ve devre arasında yeniden sarı-kırmızılı takımın yolunu tuttu.

Galatasaray'da Onyekuru şoku! Teklif reddedildi ve yeni durağı...

Gösterdiği yüksek performansla Cimbom'un yeniden kiralamak istediği yıldız futbolcu ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'da Onyekuru şoku! Teklif reddedildi ve yeni durağı...

Cimbom'a yine bir yıllık kiralık olarak kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcu ile ilgili şok bir haber geldi. İşte detaylar...

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA