Galatasarayda Mustafa Cengiz ile Fatih Terim arasında çatlak!

Galatasaray'da Mustafa Cengiz ile Fatih Terim arasında çatlak!
Galatasaray bir yandan derbideki olaylardan gelecek cezaları beklerken, diğer yandan hiç beklemedik bir çatlak ortaya çıktı.
8 Kasım 2018 Perşembe, 09:13:50
Güncelleme: 09:24:19
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Galatasaray bir yandan derbideki olaylardan gelecek cezaları beklerken, diğer yandan hiç beklemedik bir çatlak ortaya çıktı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; Eleştirilerden kurtulma ve olaylardan en az hasarla sıyrılma adına kulüpten ve Başkan Mustafa Cengiz'den birçok açıklama gelirken, bu sırada satır aralarındaki sözler kriz çıkardı.
Bunların ilki Cengiz'in derbi sonrasındaki açıklamalarıydı. Galatasaray Başkanı, "Dilerdim ki, 2-0'lık skor 7-0'a ulaşsın ve 6-0'ın psikozu bozulsun. Fakat 2-0'dan 2-2'ye geldi ve bir direnç gösterildi" ifadesi teknik direktör Fatih Terim'i çok kırdı
Tecrübeli teknik adamın yakın çevresine bu konuyla ilgili sitemde bulunduğu, "Bizim böyle bir derdimiz yok. Eğer ortada bir psikoz varsa o da karanlıklar altında Fenerbahçe Stadı'nda kaldırdığımız kupadır.
Biz rakibimizin sahasında kupa kaldırmışız" diyerek Başkan Mustafa Cengiz'in sözlerinden duyduğu rahatsızlığı aktardı.