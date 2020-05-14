Galatasaray'da Mariano'nun yerine 3 aday

Galatasaray'ın 2017 yazında kadrosuna kattığı Brezilyalı sağ bek Mariano'nun sezon sonu takımdan ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor. Bu bağlamda sağ bek arayışlarına devam eden sarı-kırmızılılarda 3 isim gündeme geldi. Corona virüsü nedeniyle verilen arada çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılılarda transferin sezon sonu gerçekleşme ihtimali çok yüksek. İşte Cimbom'un sağ bek adayları...
14 Mayıs 2020 Perşembe 06:45
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Temmuz 2017'de Sevilla'dan Galatasaray'a transfer olan Brezilyalı sağ bek Mariano, oynadığı futbolla teknik direktör Fatih Terim'in gözde isimlerinden olmuştu.
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Galatasaray'da ilk 11'in değişilmezi haline gelen Brezilyalı futbolcunun sözleşmesinin sona ermesi, hakkındaki transfer iddialarını da beraberinde getirmişti.
Sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Mariano da geleceği ile ilgili flaş açıklamalarda bulunmuştu.
ESPN'e konuşan Brezilyalı oyuncu, "Dokuz yıl geçti ve ailem geri dönmek istiyor, ben de geri dönmeyi düşünüyorum. Ancak menajerim sözleşmenin uzatılıp uzatılmayacağı konusunda görüşmelerini sürdürüyor. Şu anlık bekliyoruz.
Sözleşmem sezon sonu bitiyor ve bonservis bedeli olmadığı için bu transferi kolaylaştırıyor, ancak pozisyonumun bir sıkıntısı olduğunu biliyoruz. Fluminense'den ayrıldığımda Brezilya kapılarını açık bıraktım ve kapatmak istemiyorum" diye konuşmuştu.