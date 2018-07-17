Galatasarayda kontenjan sorunu! Fatih Terimin planlarını bozan tablo... - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray'da kontenjan sorunu! Fatih Terim'in planlarını bozan tablo...
17 Temmuz 2018 Salı, 08:56:22
Güncelleme: 08:58:38
Galatasaray'da kontenjan sorunu! Fatih Terim'in planlarını bozan tablo...
Geçtiğimiz sezon kiralık olan Yuto Nagatomo'yu bonservisiyle aldıktan sonra Everton'dan Henry Onyekuru'yu da 1 yıllığına renklerine bağlayan Galatasaray'da sadece 1 kişilik yabancı kontenjanı kaldı.
Galatasaray'da kontenjan sorunu! Fatih Terim'in planlarını bozan tablo...
Habertürk'ün haberine göre; Şu anda kadrosunda 13 yabancı barındıran Sarı-Kırmızılılar, son yabancısını ise hangi mevkiye transfer edeceği konusunda belirsizlik yaşıyor.
Galatasaray'da kontenjan sorunu! Fatih Terim'in planlarını bozan tablo...
Jason Denayer'in ayrılmasının ardından kadro derinliği açısından mutlaka 1 stoper isteyen teknik direktör Fatih Terim, aynı zamanda Gomis'in yanına da forvet alınmasını yönetime iletmişti.
Galatasaray'da kontenjan sorunu! Fatih Terim'in planlarını bozan tablo...
Ancak 14 yabancı sınırına takılan Cimbom'da ya mevcut yabancılardan gönderilip yer açılacak ya da bu 2 mevkiden birine yerli oyuncu transfer edilecek.
Galatasaray'da kontenjan sorunu! Fatih Terim'in planlarını bozan tablo...
Önceliğini forvete verdiği öğrenilen İmparator'un bu hakkını santrfordan yana kullanması bekleniyor.