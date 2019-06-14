14. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne yapılan başvuruda, 23 Mart'taki Mali Genel Kurul'da çıkan idari ibrasızlık kararına dair verilen ihtiyati tedbirin sadece Yusuf Günay ve Abdurrahim Albayrak için geçerli olduğu diğer tüm yöneticilerin düştüğü savunularak, mevcut yönetimin dernek tüzüğündeki görevlerden tedbiren men edilmesi talep edildi.