Galatasaray'da kayyum tehlikesi! "Su bile alamayacak"
Galatasaray'da seçim krizi sürüyor. İki genel kurul üyesi, Yusuf Günay ve Abdurrahim Albayrak dışında başkan dahil diğer tüm üyelerin görevinin düştüğünü savunarak, yetkilerine ihtiyati tedbir konulmasını istedi. Talep kabul Galatasaray transfer yapamayacak. İşte konuyla ilgili Galatasaray'ın önde gelen isimlerinin yaptığı açıklamalar...
14 Haziran 2019 Cuma 10:35
Güncelleme: 14.06.2019 10:42
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Geçtiğimiz sezon kazanılan iki kupa, resmen Galatasaray yönetiminin burnundan geldi!
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Çünkü kulüp kayyum yönetimiyle karşı karşıya...
İki genel kurul üyesi Hasan Ahmet Özdoğan ve Barış Cenk Akkaya'nın yönetimin yetkilerinin kullanımına ihtiyati tedbir konulmasını talep etmesi bu yolu açıyor.
14. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne yapılan başvuruda, 23 Mart'taki Mali Genel Kurul'da çıkan idari ibrasızlık kararına dair verilen ihtiyati tedbirin sadece Yusuf Günay ve Abdurrahim Albayrak için geçerli olduğu diğer tüm yöneticilerin düştüğü savunularak, mevcut yönetimin dernek tüzüğündeki görevlerden tedbiren men edilmesi talep edildi.
GÖREVLERDEN MEN İSTEDİ
Bu talebin kabulü halinde Mustafa Cengiz'in değil transfer, kulübe bir şişe sus bile alamayacağı ve haliyle de kayyum yolunun açılacağı belirtildi.