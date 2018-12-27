Galatasarayda Jeffrey Bruma ve Luiz Adriano harekatı!

Golcü arayan sarı-kırmızılılar, Spartak Moskova'nın Brezilyalı yıldızına kanca attı. Sambacı'nın da İstanbul'a gelmeye sıcak baktığı öğrenilirken, gözler Ruslar'a çevrildi. Moskova, temasta olduğu Gabbiadini'yi transfer etmesi halinde Adriano, Aslan olacak. Galatasaray bir yandan da Wolfsburg forması giyen Jeffrey Bruma ile temasa geçti.