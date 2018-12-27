Galatasarayda Jeffrey Bruma ve Luiz Adriano harekatı!

Galatasaray'da Jeffrey Bruma ve Luiz Adriano harekatı!
Golcü arayan sarı-kırmızılılar, Spartak Moskova'nın Brezilyalı yıldızına kanca attı. Sambacı'nın da İstanbul'a gelmeye sıcak baktığı öğrenilirken, gözler Ruslar'a çevrildi. Moskova, temasta olduğu Gabbiadini'yi transfer etmesi halinde Adriano, Aslan olacak. Galatasaray bir yandan da Wolfsburg forması giyen Jeffrey Bruma ile temasa geçti.
27 Aralık 2018 Perşembe, 22:14:45
Güncelleme: 07:59:23
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Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, savunma için rotayı Almanya'ya çevirdi.
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Sarı-kırmızılılar, temasta olduğu Ömer Toprak'la anlaşamaması halinde alternatifini seçti.
Cimbom'un Wolfsburg forması giyen Jeffrey Bruma'yla da temasa geçtiği öğrenildi.
Galatasaray yönetiminin 1.90'lık stoperin menajeri Linse ile temas kurduğu ifade edildi.
Bruma'nın daha önce sarı-kırmızılı formayı giyen Nigel de Jong'dan da olumlu referans aldığı ve imza atmaya sıcak baktığı ifade edildi.