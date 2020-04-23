Galatasaray’da hangi futbolcu ne kadar maaş alıyor? - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Nisan 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Galatasaray’da hangi futbolcu ne kadar maaş alıyor?

Galatasaray’da hangi futbolcu ne kadar maaş alıyor?

Galatasaray son dakika haberleri... Corona virüsü nedeniyle Süper Lig'e verilen arada mali olarak büyük bir zarara uğrayan sarı kırmızılı kulüpte dengeler değişiyor. Başkan Mustafa Cengiz, konu ile ilgili yaptığı açıklamalarda oyunculardan indirim istediğini dile getirirken, bazı isimlerin bu talebi reddettiği iddia edildi.
23 Nisan 2020 Perşembe 10:24 Güncelleme: 23.04.2020 11:08
Galatasaray’da hangi futbolcu ne kadar maaş alıyor?

Corona virüsü (koronavirüsü) pandemisi nedeniyle Süper Lig'e verilen arada büyük bir mali zarara uğradığı belirtilen Galatasaray, çözüm arıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray’da hangi futbolcu ne kadar maaş alıyor?

Başkan Mustafa Cengiz, konu ile ilgili resmi yayın organına yaptığı konuşmada uğranılan zararı belirtmiş ve oyunculardan indirime gitmelerini istediğini dile getirmişti.

Galatasaray’da hangi futbolcu ne kadar maaş alıyor?

DEV ZARAR

Sarı kırmızılı kulübün başkanı, "Bu virüs beklenmedik anda geldi, bize darbesi çok büyük oldu. Çoktan çok, azdan az gider. En büyük zararı Galatasaray'a verdi. En yüksek yayın ve seyirci geliri bizdeydi, bizi olumsuz etkiledi. Bu maçların seyircisiz oynanmasının verdiği zarar 105 Milyon TL. Galatasaray bu yüklerin altından kalkacak." dedi.

Galatasaray’da hangi futbolcu ne kadar maaş alıyor?

Öte yandan Mustafa Cengiz, konuşmasının devamında "Yönetim olarak, belki de son yıllarda ek bütçe istemeden bir yılı bitiren yönetimiz. Tüzüğe göre %5'i geçerseniz, ek bütçe istemek zorundasınız. Tarihte ilk defa gerçekçi bütçeler yaptık ve bütçenin dışına çıkmadan bugüne getirdik. Corona virüsü sonrası yeni bütçe çalışması yapıyoruz, amatörleri de kapsıyor. Yeni bir bütçe hazırlayacağız ve Genel Kurulu'nun önüne getireceğiz." dedi.

Galatasaray’da hangi futbolcu ne kadar maaş alıyor?

MAAŞ İNDİRİMİ AÇIKLAMASI
Mustafa Cengiz, maaşlarla ilgili yaptığı konuşmasında, "Zor durumlar, zorlu durumlar iki-üç tür insan yaratır. Bizim gibi camialarda, kahramanlar, fedakarlar ve Kurtuluş Savaşı'ndaki gibi kendini öne atanlar, feda edenler olmuştur. Biz kimseden canını ortaya koymasını istemiyoruz. Sıkıntılı süreci atlatmak için profesyonel oyunculardan fedakarlığı resmi olarak istedik. Oyuncular inceliyor, Selçuk İnan kendi bir hamle yaptı. Görüşmeler sürüyor." dedi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA