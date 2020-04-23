Galatasaray’da hangi futbolcu ne kadar maaş alıyor?
DEV ZARAR
Sarı kırmızılı kulübün başkanı, "Bu virüs beklenmedik anda geldi, bize darbesi çok büyük oldu. Çoktan çok, azdan az gider. En büyük zararı Galatasaray'a verdi. En yüksek yayın ve seyirci geliri bizdeydi, bizi olumsuz etkiledi. Bu maçların seyircisiz oynanmasının verdiği zarar 105 Milyon TL. Galatasaray bu yüklerin altından kalkacak." dedi.
Öte yandan Mustafa Cengiz, konuşmasının devamında "Yönetim olarak, belki de son yıllarda ek bütçe istemeden bir yılı bitiren yönetimiz. Tüzüğe göre %5'i geçerseniz, ek bütçe istemek zorundasınız. Tarihte ilk defa gerçekçi bütçeler yaptık ve bütçenin dışına çıkmadan bugüne getirdik. Corona virüsü sonrası yeni bütçe çalışması yapıyoruz, amatörleri de kapsıyor. Yeni bir bütçe hazırlayacağız ve Genel Kurulu'nun önüne getireceğiz." dedi.
MAAŞ İNDİRİMİ AÇIKLAMASI
Mustafa Cengiz, maaşlarla ilgili yaptığı konuşmasında, "Zor durumlar, zorlu durumlar iki-üç tür insan yaratır. Bizim gibi camialarda, kahramanlar, fedakarlar ve Kurtuluş Savaşı'ndaki gibi kendini öne atanlar, feda edenler olmuştur. Biz kimseden canını ortaya koymasını istemiyoruz. Sıkıntılı süreci atlatmak için profesyonel oyunculardan fedakarlığı resmi olarak istedik. Oyuncular inceliyor, Selçuk İnan kendi bir hamle yaptı. Görüşmeler sürüyor." dedi.