Galatasaray’da hangi futbolcu ne kadar maaş alıyor?

MAAŞ İNDİRİMİ AÇIKLAMASI

Mustafa Cengiz, maaşlarla ilgili yaptığı konuşmasında, "Zor durumlar, zorlu durumlar iki-üç tür insan yaratır. Bizim gibi camialarda, kahramanlar, fedakarlar ve Kurtuluş Savaşı'ndaki gibi kendini öne atanlar, feda edenler olmuştur. Biz kimseden canını ortaya koymasını istemiyoruz. Sıkıntılı süreci atlatmak için profesyonel oyunculardan fedakarlığı resmi olarak istedik. Oyuncular inceliyor, Selçuk İnan kendi bir hamle yaptı. Görüşmeler sürüyor." dedi.