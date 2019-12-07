Galatasaray'da flaş Falcao gelişmesi! Alanyaspor maçında... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
07 Aralık 2019, Cumartesi
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Galatasaray'da flaş Falcao gelişmesi! Alanyaspor maçında...

Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor'a karşı 2-0'lık şok bir yenilgi alan Galatasaray, gözünü Süper Lig'de bu akşam oynanacak Alanyaspor maçına çevirdi. Sakat futbolcuların fazlalığının dikkat çektiği Aslan'da, Falcao ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte Galatasaray - Alanyaspor maçı öncesi yaşanan son gelişmeler, sakat ve cezalı futbolcular, maç öncesi öne çıkan istatistikler ve Galatasaray'ın muhtemel 11'i...
7 Aralık 2019 Cumartesi 14:23 Güncelleme: 07.12.2019 15:48
Galatasaray'da flaş Falcao gelişmesi! Alanyaspor maçında...

Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında ligin dişli ekiplerinden Alanyaspor'u konuk ediyor.

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Galatasaray'da flaş Falcao gelişmesi! Alanyaspor maçında...

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20:00'de başlayacak karşılaşmada Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu ve İbrahim Çağlar Uyarcan hakem üçlüsü görev yapacak.

Galatasaray'da flaş Falcao gelişmesi! Alanyaspor maçında...

Süper Lig'deki 13 maçında 20 puan toplayan Galatasaray, kendisine sekizinci sırada yer buldu.

Galatasaray'da flaş Falcao gelişmesi! Alanyaspor maçında...

Lige etkileyici bir başlangıç yapan fakat sonrasında arka arkaya kötü sonuçlar alan Alanyaspor ise son maçında Ankaragücü'nü farklı mağlup ederek moral kazandı.

Galatasaray'da flaş Falcao gelişmesi! Alanyaspor maçında...

MAÇ ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Alanyaspor ile oynadığı altı Süper Lig maçının tamamında gol bulan Galatasaray (toplam 20 gol), bu karşılaşmalarda rakibine mağlup olmadı (5G 1B).

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