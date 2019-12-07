Galatasaray'da flaş Falcao gelişmesi! Alanyaspor maçında...

Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor'a karşı 2-0'lık şok bir yenilgi alan Galatasaray, gözünü Süper Lig'de bu akşam oynanacak Alanyaspor maçına çevirdi. Sakat futbolcuların fazlalığının dikkat çektiği Aslan'da, Falcao ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte Galatasaray - Alanyaspor maçı öncesi yaşanan son gelişmeler, sakat ve cezalı futbolcular, maç öncesi öne çıkan istatistikler ve Galatasaray'ın muhtemel 11'i...

7 Aralık 2019 Cumartesi 14:23 Güncelleme: 07.12.2019 15:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





