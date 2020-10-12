Galatasaray'da "Fatih Terim yanlışı" sona eriyor! Resmen...
Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılı kulübün tarihine adını altın harflerle yazdırmış ve sayısız başarılar, şampiyonluklar kazanmış Fatih Terim, hak ettiği değeri sonunda görüyor. Buna göre daha önce Metin Oktay, Derwall, Turgay Şeren gibi isimlere yapılan o jest, Fatih Terim'e de yapılıyor. İşte detaylar...
12 Ekim 2020 Pazartesi 09:14, Güncelleme 12.10.2020 10:12
Galatasaray'da "Fatih Terim yanlışı" sona eriyor! Resmen...