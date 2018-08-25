Galatasarayda Emre Akbaba skandalı! - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray'da Emre Akbaba skandalı!
Galatasaray, yeni transferi Emre Akbaba'yı kadroda göstermedi
25 Ağustos 2018 Cumartesi, 15:24:51
Güncelleme: 15:29:57
Galatasaray'da Emre Akbaba skandalı!
Yeni sezona fırtına gibi başlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları aralıksız devam ederken, Emre Akbaba ile ilgili ilginç bir olay dikkatlerden kaçmadı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da Emre Akbaba skandalı!
Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da yeni sezon için transfer çalışmalarında sıcak saatler yaşanırken, ilginç bir detay ortaya çıktı.
Galatasaray'da Emre Akbaba skandalı!
Şampiyonlukta büyük etkisi olan ve geçtiğimiz yılı gol kralı olarak tamamlayan Gomis'in Arabistan'a transfer olmasının ardından sarı kırmızılı takımın resmi sitesi güncellemeye gitti.
Galatasaray'da Emre Akbaba skandalı!
Fransız yıldız Gomis, takım kadrosundan çıkarılırken, yeni transferler Henry Onyekuru, Muğdat Çelik, Nagatomo takım kadrosundaki yerlerini aldı.
Galatasaray'da Emre Akbaba skandalı!
Listeye bakanlar ilginç bir detayla karşılaştı. Fenerbahçe ile girilen transfer yarışında mutlu sona ulaşarak kadroya katılan Emre Akbaba takım kadrosunda bulunamadı.
Galatasaray'da Emre Akbaba skandalı!
Alanyaspor'dan kadroya katılan ve taraftarın sevgi seli gösterdiği Emre Akbaba'nın takım kadrosunda yer almaması akıllarda soru işareti bıraktı.
Galatasaray'da Emre Akbaba skandalı!