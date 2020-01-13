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Galatasaray'da büyük gerilim devam ediyor! Mustafa Cengiz ve Fatih Terim...
Galatasaray'da geçtiğimiz günlerde Arda Turan konusu üzerine başkan Mustafa Cengiz'in "Arda bizim gündemimizde yok" sözlerinden sonra teknik direktör Fatih Terim, "Ben olsam o cümleyi kullanmazdım" diyerek eleştiride bulunmuştu. Önceki günlerde gerçekleştirilen divan toplantısında Cengiz'in kullandığı bazı cümleler üzerine 'Arda'nın rövanşını aldı' sözleri kulislerde dolaşmaya başladı.
13 Ocak 2020 Pazartesi 07:38
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Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz ile Teknik Direktör Fatih Terim arasında gerilim bir türlü bitmiyor.
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İkilinin özellikle medya önünde birbirlerini sürekli eleştirmesi gözden kaçmıyor.
Başkan Mustafa Cengiz'in Divan'da yaptığı son açıklamalarla Terim'i hedef alması bunu gözler önüne serdi.
ARDA TURAN FİTİLİ ATEŞLEDİ
Mustafa Cengiz'in, "Arda Turan bizim gündemimizde yok. Geleceğe bakıyoruz sözlerinden sonra Teknik Direktör Fatih Terim, "Ben olsam o cümleyi kullanmazdım" sözleriyle Cengiz'i medya önünde eleştirmişti.
CENGİZ'DEN TERİM'E CEVAP
Bu cevap karşısında kayıtsız kalmayan Başkan Mustafa Cengiz Divan Kurulu'nda, "Hiç kimsenin kanı sarı-kırmızı akmıyor. Teknik ekip ve oyuncuların maaşını indirmeliyiz"diyerek Fatih Terim'e ince bir mesaj yolladı.
GERİLİM DİNMEK BİLMİYOR
Galatasaray Başkanı Cengiz önceki gün yaptığı bu açıklamalarla Terim'den rövanşı aldı. İkilinin medya önünde birbirlerine sürekli mesaj vermesi hoşnutsuzluğu artırırken gözler bundan sonra yapılacak açıklamalara çevrildi.