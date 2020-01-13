Galatasaray'da büyük gerilim devam ediyor! Mustafa Cengiz ve Fatih Terim...

Galatasaray'da geçtiğimiz günlerde Arda Turan konusu üzerine başkan Mustafa Cengiz'in "Arda bizim gündemimizde yok" sözlerinden sonra teknik direktör Fatih Terim, "Ben olsam o cümleyi kullanmazdım" diyerek eleştiride bulunmuştu. Önceki günlerde gerçekleştirilen divan toplantısında Cengiz'in kullandığı bazı cümleler üzerine 'Arda'nın rövanşını aldı' sözleri kulislerde dolaşmaya başladı.