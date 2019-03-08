Galatasaray'da 8 Mart Kadınlar Günü kutlandı! - Fotomaç
08 Mart 2019, Cuma
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Galatasaray'da 8 Mart Kadınlar Günü kutlandı!

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen özel bir organizasyonla kutlandı.
8 Mart 2019 Cuma 19:08 Güncelleme: 08.03.2019 19:30
Galatasaray'da 8 Mart Kadınlar Günü kutlandı!

Teknik Direktörümüz Fatih Terim'in ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, futbolcuların eşleri, idari ve teknik ekip ile tesis çalışanlarının eşleri de katıldı.

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Galatasaray'da 8 Mart Kadınlar Günü kutlandı!

Florya Metin Oktay Tesisleri A Takım restoranında düzenlenen Kadınlar Günü etkinliğinde, Teknik Direktörümüz Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı'nın yanı sıra futbolcuların eşleri ve çocukları ile Florya çalışanları yer aldı.

Galatasaray'da 8 Mart Kadınlar Günü kutlandı!

Antrenman sonrası yapılan organizasyon, Fatih Terim'in yemek öncesinde günün anlamına ilişkin konuşmasıyla başladı.

Galatasaray'da 8 Mart Kadınlar Günü kutlandı!

Yemek servisi futbolcular tarafından yapılırken, Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın eşi Patricia'nın doğum günü için pasta kesildi.

Galatasaray'da 8 Mart Kadınlar Günü kutlandı!

Bu özel gün anısına futbolcu ve çalışanların eşlerine forma hediye edilirken, 8 Mart Kadınlar Günü etkinliği toplu fotoğraf çekimiyle tamamlandı.

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