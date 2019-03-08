Galatasaray'da 8 Mart Kadınlar Günü kutlandı!

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen özel bir organizasyonla kutlandı.
8 Mart 2019 Cuma 19:08
Güncelleme: 08.03.2019 19:30
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Teknik Direktörümüz Fatih Terim'in ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, futbolcuların eşleri, idari ve teknik ekip ile tesis çalışanlarının eşleri de katıldı.
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Florya Metin Oktay Tesisleri A Takım restoranında düzenlenen Kadınlar Günü etkinliğinde, Teknik Direktörümüz Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı'nın yanı sıra futbolcuların eşleri ve çocukları ile Florya çalışanları yer aldı.
Antrenman sonrası yapılan organizasyon, Fatih Terim'in yemek öncesinde günün anlamına ilişkin konuşmasıyla başladı.
Yemek servisi futbolcular tarafından yapılırken, Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın eşi Patricia'nın doğum günü için pasta kesildi.
Bu özel gün anısına futbolcu ve çalışanların eşlerine forma hediye edilirken, 8 Mart Kadınlar Günü etkinliği toplu fotoğraf çekimiyle tamamlandı.