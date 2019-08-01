Galatasaray'da 4 transfer 2 ayrılık

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Transferin en hareketli ekiplerinden Galatasaray birçok ismi kadrosuna katarken Terim'in gözden çıkardığı oyuncuları da takımdan gönderiyor. Son olarak Falcao ismiyle taraftarı oldukça heyecanlandıran Aslan'da son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. İşte Sarı-Kırmızılılar'da yaşanan transfer gelişmeleri...
1 Ağustos 2019 Perşembe 07:26
Güncelleme: 01.08.2019 09:08
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Galatasaray'da yeni sezon öncesi çalışmalar tam gaz devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Şampiyon Galatasaray, Seefeld'de, 17 Temmuz'dan bu yana sıkı bir kamp dönemi geçirdi. Sarı-kırmızılılar Leipzig, Augsburg ve Bordeaux'yla hazırlık maçı oynanıştı.
Terim'in kamp raporu sonrası yeni transferlere yönelen Aslan'dan transfer haberleri de gelmeye devam ediyor.
İŞTE GALATASARAY'IN SON BOMBALARI VE YAŞANANLAR...
VARAN 1
EMRE MOR G.SARAY'DA Sarı-kırmızılı takım, transferi yılan hikayesine dönen yıldızı kadrosuna kattığını açıkladı. Galatasaray, İspanya'nın Celta Vigo ekibinde forma giyen milli futbolcu Emre Mor'da mutlu sona ulaştı.