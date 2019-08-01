Galatasaray'da 4 transfer 2 ayrılık

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Transferin en hareketli ekiplerinden Galatasaray birçok ismi kadrosuna katarken Terim'in gözden çıkardığı oyuncuları da takımdan gönderiyor. Son olarak Falcao ismiyle taraftarı oldukça heyecanlandıran Aslan'da son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. İşte Sarı-Kırmızılılar'da yaşanan transfer gelişmeleri...

1 Ağustos 2019 Perşembe 07:26 Güncelleme: 01.08.2019 09:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





