Galatasaray'a Onyekuru müjdesi! Tarih verdi

Galatasaray'da son günlerde adı yeniden kulüple anılmaya başlanan Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru için Fransız muhabir Manu Lonjon'dan sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıracak bir iddia geldi. İşte o müjde...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
3 Kasım 2019 Pazar 13:59
Güncelleme: 03.11.2019 13:59
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Sezon başında birçok yıldız ismi kadrosuna katmasına rağmen istediği verimi alamayan Galatasaray'da gözler ocak ayı transfer dönemine çevrildi.
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Ligde 10. hafta itibarıyla topladığı 16 puanla ve maç fazlasıyla 6. sırada bulunan sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'nde henüz golle tanışamadı.
Galatasaray'da özellikle tartışma konusu olan mevki forvet bölgesi... Büyük umutlarla transfer edilen Falcao'nun henüz beklentileri karşılayamaması yönetimi harekete geçirdi.
Devre arası transfer dönemi için gözünü Fransa'ya diken sarı-kırmızılı yetkililerin hedefinde eski yıldızları HenryOnyekuru var.
Galatasaray'da kiralık olarak forma giydiği geçtiğimiz sezon çıktığı 44 maçta 16 gole imzasını atan Nijeryalı futbolcu için kiralama teklifi yapılacak.