Galatasaray'a Onyekuru müjdesi! Tarih verdi - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
03 Kasım 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Galatasaray'a Onyekuru müjdesi! Tarih verdi

Galatasaray'a Onyekuru müjdesi! Tarih verdi

Galatasaray'da son günlerde adı yeniden kulüple anılmaya başlanan Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru için Fransız muhabir Manu Lonjon'dan sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıracak bir iddia geldi. İşte o müjde...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

3 Kasım 2019 Pazar 13:59 Güncelleme: 03.11.2019 13:59
Galatasaray'a Onyekuru müjdesi! Tarih verdi

Sezon başında birçok yıldız ismi kadrosuna katmasına rağmen istediği verimi alamayan Galatasaray'da gözler ocak ayı transfer dönemine çevrildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'a Onyekuru müjdesi! Tarih verdi

Ligde 10. hafta itibarıyla topladığı 16 puanla ve maç fazlasıyla 6. sırada bulunan sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'nde henüz golle tanışamadı.

Galatasaray'a Onyekuru müjdesi! Tarih verdi

Galatasaray'da özellikle tartışma konusu olan mevki forvet bölgesi... Büyük umutlarla transfer edilen Falcao'nun henüz beklentileri karşılayamaması yönetimi harekete geçirdi.

Galatasaray'a Onyekuru müjdesi! Tarih verdi

Devre arası transfer dönemi için gözünü Fransa'ya diken sarı-kırmızılı yetkililerin hedefinde eski yıldızları Henry Onyekuru var.

Galatasaray'a Onyekuru müjdesi! Tarih verdi

Galatasaray'da kiralık olarak forma giydiği geçtiğimiz sezon çıktığı 44 maçta 16 gole imzasını atan Nijeryalı futbolcu için kiralama teklifi yapılacak.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN