Galatasaray'a Onyekuru müjdesi! Tarih verdi

Galatasaray'da son günlerde adı yeniden kulüple anılmaya başlanan Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru için Fransız muhabir Manu Lonjon'dan sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıracak bir iddia geldi. İşte o müjde...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)