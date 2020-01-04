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Galatasaray'a kapı gibi savunmacı! Luyindama'nın yerine...
Ara transfer döneminin resmen başlamasıyla kulüpler transferde atağa geçti. Daha önce iki transfer birden açıklayarak ocak ayının hareketli takımı olacağının sinyallerini veren Galatasaray, defansta da önemli bir hamle yapıyor. Sarı-kırmızılı takım sakatlanan Luyindama'nın yerine birçok isimle görüşüyordu. Falcao'nun aracı olacağı isim, listenin ilk sırasında. İşte detaylar...
4 Ocak 2020 Cumartesi 08:29
Güncelleme: 04.01.2020 08:29
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Sarı-kırmızılılar, ChristianLuyindama'nın sakatlığıyla şok yaşamıştı. Başarılı stoper, Kongo Milli Takımı'nınGambiya ile oynadığı mücadelede sakatlanarak sezonu kapamıştı.
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Cimbom, şampiyonluk yarışında bu eksiğini kapatmak için mutlaka bir stoper transfer gerçekleştirecek. Fatih Terim, yönetime uzun bir liste verdi.
Teknik direktör Terim'in belirlediği listede ilk sırada ise JeisonMurillo'nun ismi yazıyor.
Sampdoria'lı oyuncu için İmparator "İhtiyacımız olan hız, teknik ve tecrübeye sahip. Mutlaka kadromuza katmalıyız. Bize büyük fayda sağlar" ifadelerini kullandı.
TEMASLAR BAŞLIYOR
Galatasaray, JeisonMurillo'yu renklerine bağlamak için Sampdoria ile masaya oturacak. Futbol A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar her yabancı transfer görüşmesinde olduğu gibi yine başrolde olacak.