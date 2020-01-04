Ara transfer döneminin resmen başlamasıyla kulüpler transferde atağa geçti. Daha önce iki transfer birden açıklayarak ocak ayının hareketli takımı olacağının sinyallerini veren Galatasaray, defansta da önemli bir hamle yapıyor. Sarı-kırmızılı takım sakatlanan Luyindama'nın yerine birçok isimle görüşüyordu. Falcao'nun aracı olacağı isim, listenin ilk sırasında. İşte detaylar...