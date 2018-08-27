Galatasaraya Gary Cahill müjdesi - Galeri - Fotomaç
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    27 Ağustos 2018, Pazartesi
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    GALERİ

    Galatasaray'a Gary Cahill müjdesi

    27 Ağustos 2018 Pazartesi, 02:04:59
    Galatasaray'a Gary Cahill müjdesi
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    Galatasaraya Gary Cahill müjdesi

    Fatih Terim'in savunmayı toparlaması için istediği Gary Cahill konusunda Galatasaray'ın elini güçlendiren bir gelişme daha yaşandı.

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    Galatasaray'a Gary Cahill müjdesi
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    Galatasaraya Gary Cahill müjdesi

    İngiliz Milli Takım Teknik Direktörü Gareth Southgate, Chelsea'nin kaptanlığını yapan oyuncunun, milli takımı bırakmasını istemediğini açıkladı.

    Galatasaray'a Gary Cahill müjdesi
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    Galatasaraya Gary Cahill müjdesi

    Elinde 50'den fazla milli olan tek ismin Cahill olduğunu itiraf eden Southgate'in sürekli forma giyeceği bir takıma gitmesini tercih ettiğini de söyledi.

    Galatasaray'a Gary Cahill müjdesi
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    Galatasaraya Gary Cahill müjdesi

    Mail On Sunday'den Rob Draper ise "Bu takım G.Saray olsa bile Şampiyonlar Ligi'nde sürekli oynayacak Cahill, Southgate'i memnun edecektir" dedi.

    Galatasaray'a Gary Cahill müjdesi
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    Galatasaraya Gary Cahill müjdesi

    Kadro dışı kaldı

    Chelsea'nin Huddersfield ve Arsenal karşısında kadroda yer almayan Garry Cahill, Sarri tarafından Newcatle maçında da 18'e alınmadı.

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