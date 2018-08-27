Galatasaraya Gary Cahill müjdesi - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray'a Gary Cahill müjdesi
27 Ağustos 2018 Pazartesi, 02:04:59
Galatasaray'a Gary Cahill müjdesi
Fatih Terim'in savunmayı toparlaması için istediği Gary Cahill konusunda Galatasaray'ın elini güçlendiren bir gelişme daha yaşandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'a Gary Cahill müjdesi
İngiliz Milli Takım Teknik Direktörü Gareth Southgate, Chelsea'nin kaptanlığını yapan oyuncunun, milli takımı bırakmasını istemediğini açıkladı.
Galatasaray'a Gary Cahill müjdesi
Elinde 50'den fazla milli olan tek ismin Cahill olduğunu itiraf eden Southgate'in sürekli forma giyeceği bir takıma gitmesini tercih ettiğini de söyledi.
Galatasaray'a Gary Cahill müjdesi
Mail On Sunday'den Rob Draper ise "Bu takım G.Saray olsa bile Şampiyonlar Ligi'nde sürekli oynayacak Cahill, Southgate'i memnun edecektir" dedi.
Galatasaray'a Gary Cahill müjdesi
Kadro dışı kaldı
Chelsea'nin Huddersfield ve Arsenal karşısında kadroda yer almayan Garry Cahill, Sarri tarafından Newcatle maçında da 18'e alınmadı.